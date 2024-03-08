ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti. Bunu duyan TikTok, kullanıcılara bilgilendirme yapıp, destek için "yalvarmaya" başladı.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından TikTok, uzunca bir süredir ABD hükûmetinin radarında. ABD'li yetkililer, platformun aslında Çin hükûmeti ile bağlantılı olduğunu, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını düşünüyorlar. Hatta bundan kaynaklı olarak ABD'nin pek çok eyaletinde, kamu görevlilerinin devletin verdiği telefonlarda TikTok kullanmaları yasak. Ancak gelen son haberler, bu yasaklamanın kapsamının genişlemeye devam edeceğini gözler önüne seriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, dün bu konuyla ilgili yeni bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Ticaret Komitesi, TikTok ile ilgili bir yasa tasarısını oyladılar. Bu yasa tasarısı, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açıyor. Uygulamanın 170 milyon ABD'li tarafından kullanıldığını söyleyen yetkililer, tasarıyı oy birliği ile kabul ettiler.

TikTok'un başı ağrıyabilir

Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından oy birliği ile kabul edilen tasarının yasalaşması hâlinde TikTok'un başı ağrıyacak. Çünkü platformun çatı şirketi olan ByteDance, TikTok'un ABD'de kullanılmasını sağlayabilmek adına platformun ABD ayağını başka bir şirkete satmak zorunda kalacak. Üstelik ByteDance'ın bunun için 165 günlük süresi olacak. Eğer bu süre içerisinde satış gerçekleşmezse Apple ve Google gibi firmaların uygulama mağazalarından TikTok'u indirmek mümkün olmayacak.

Edinilen bilgilere göre ilk aşaması tamamlanan yasa tasarısı, önümüzdeki hafta genel oylamaya açılacak. Yetkililer, oylama sırasında oy birliğinin sağlanmasını beklemiyorlar. Ancak tasarının yasalaşacağına inanılıyor. Yani TikTok, ciddi anlamda sancılı bir sürece girecek gibi görünüyor. Platformun attığı adımlar, olayın ciddiyetinin anlaşılmasını sağlıyor.

TikTok, ABD'deki kullanıcılarına destek için "yalvarmaya" başladı!

ABD genelinde yasaklanacağını anlayan TikTok, 170 milyon ABD'li kullanıcıyı kaybetmemek için harekete geçti. Şirket, ABD'ye sunduğu uygulamasını güncelledi ve 18 yaşından büyük tüm bireylere bir mesaj göndermeye başladı. Uygulamanın açılış ekranında gösterilen bu mesajda, TikTok'un ABD genelinde yasaklanmak üzere olduğu ifade ediliyor. TikTok yöneticileri, insanlardan Kongre'yi aramalarını, yetkililerle görüşmelerini ve TikTok'un yasaklanmasına karşı çıktıklarını söylemelerini istiyor. Kullanıcılar, bu ekrandaki bir buton üzerinden doğrudan Kongre'nin telefon numarasına ulaşabiliyorlar.

TikTok'un ABD sınırları içerisinde yasaklanmasına yol açacak yasa tasarısı ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yapılacak uygulama, TikTok'un ABD'deki kaderini belirleyecek. Bakalım önümüzdeki günler, ne gibi gelişmelere sahne olacak...