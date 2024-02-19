Avrupa Birliği, ByteDance'ın TikTok uygulamasında çocukların korunması ve şeffaf reklamcılık kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle incelemelerde bulunacak.

Sosyal medya uygulamalarının güvenliği ve güvenilirliği sık sık tartışma konusu olurken özellikle çocukların korunması ve şeffaflık konusunda başlarının otoritelerle sık sık derde girmesi de alışıldık bir durum. Şimdi de TikTok, Avrupa Birliği'nin radarına takılmış durumda.

TikTok inceleme altında olacak

Avrupa Birliği Endüstri Şefi Thierry Breton tarafından yapılan açıklamaya göre karar, TikTok'un videoları üzerinde yapılan risk analizlerinden ve bilgi taleplerine gelen cevaplardan sonra alındı. Breton, "Bugün, şeffaflık ve küçükleri koruma, bağımlılık yaratan tasarım ve ekran süresi sınırları, tavşan deliği etkisi, yaş doğrulama, varsayılan uygulama ayarları yükümlülüklerinin ihlai şüphesiyle TikTok hakkında bir soruşturma başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Kanunu (DSA), 17 Şubat'tan itibaren özellikle çok büyük platformların ve arama motorlarının, riskli ve yasa dışı içeriklerle mücadelede daha aktif bir rol oynamasını talep etti. TikTok'un sahibi olan Çin merkezli ByteDance'in suçlu bulunması durumunda ise şirketin yıllık cirosunun %6'sı kadar para cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor.

TikTok tarafından gelen açıklamada ise uzmanlarla çalışmaya devam ederek hem genç bireylerin hem de platformun güvende olmasını sağlamak istedikleri belirtildi. Sosyal medya platformu, nasıl çalıştıklarını Avrupa Komisyonu'na açıklamak için sabırsızlandıklarını da ekledi. TikTok'un, 13 yaş altının korunması için özellikler ve ayarlar getirmede sektör lideri olduğu, tüm sektörün bu sorunla mücadele ettiği ifade edildi. Avrupa Komisyonu, platformu sistem tasarımı ve algoritmik sistemler açısından inceleyecek. Böylece bağımlılık yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. AB'nin, daha önce benzer nedenlerden X'e de soruşturma açtığını belirtelim.