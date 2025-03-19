Bazı ülkelerin uçaklarında yer alan bayrakların, düz değil de tam tersi yönde olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bir ülke kendi bayrağını neden ters şekilde boyar öyle değil mi?

İlk başta kulağa bir hayli garip ve anlamsız gelse de aslında bunun çok mantıklı ve akıllıca bir sebebi var. Öyle ki bu sebebi öğrenince bu uygulamaya muhtemelen hak vereceksiniz.

Peki bayrakların ters boyanma sebebi ne?

Birçok hava yolu, yüzyıllardır süregelen bayrak gelenekleri nedeniyle bayraklarını uçakların bir tarafına ters şekilde boyuyor.

Aslında her bayrağın rüzgâra karşı hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak, bayrak kuralları arasında ilk sırada yer alıyor. Bu bayrak kanunlara uymak bazı ülkelerde zorunluluk iken bazılarında değil ancak yine de bir görgü kuralı.

Mesela ABD bayrak kanunu 1942’den beri yürürlükte ve Amerikan bayrağına ne şekilde saygı gösterileceği ve hürmet edileceği noktasında çeşitli hükümlere sahip. Bu hükümlerden en önemlisi de kişi veya araç ileri doğru hareket ederken, bayrağın, kişinin veya aracın arkasında dalgalanıyor izlenimi yaratmak.

Aynı zamanda bunu da üniformalarda ve taşıtlarda göstermek.

Bu sebeple de ABD bayrak yönetmeliğine göre uçakta yer alan bayraklar, gözlemcinin sağına bakacak şekilde konumlandırılıyor.

Bu koşulların sağlanabilmesi için ise sol veya liman tarafındaki bayrağın normal bir şekilde, sağ veya sancak tarafındaki bayrağın ise sanki aynada bakıyormuşsunuz gibi arkadan öne doğru görüneceği anlamına geliyor.

Öte yandan mesela ABD bayrağı gibi bir bayrağın ters boyanması, onun tanınabilirliğini etkilemiyor.

Ancak tüm bayraklar aynı çok yönlülüğe sahip değil. Örneğin İrlanda bayrağı ters boyandığında, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nin bayrağına benziyor. Çünkü ikisi de yeşil, turuncu ve beyaz olmak üzere aynı renklere sahip.

Son olarak bayrak kanun ve yönetmeliklerinde geçerli olan bu kuralın aynı zamanda askerî üniformaları da kapsadığını ekleyelim. Daha detaylı bilgi için bu içeriğe göz atabilirsiniz:

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: