Amerikan Askeri Üniformalarında Bayrağın Normale Göre Ters Bir Şekilde Dikilmesinin İlginç Sebebi

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Amerikan bayrağının alışılagelmiş şeklinin askeri üniformalarında çok farklı olduğunu fark ettiniz mi? Bu fark, bayrağın tersliğiyle alakalı ve bilerek ters kullanılıyor!

Bazı üniformalarda Amerika bayrağının olduğundan ters bir görüntüsü olduğunu görmek mümkün.

Bu tasarım, yasalarla belirlenmiş ve arkasında çok mantıklı sebeplere dayanan bir konu.

Bayrağın onurunu korumak amacıyla kullanılıyor.

amerika bayrağı

Kulağa biraz garip, hatta bu amaca hizmet etmiyormuş gibi gelebilir. Ancak askeri üniformalarda görülen "ters yan bayrak," sağ kolda yer alırken bayrağın esintide dalgalanıyormuş gibi görünmesi için tasarlanmıştır. Yıldızların bulunduğu mavi alan, her zaman öne doğru bakacak şekildedir.

Böylece asker yürüdüğünde, bayrak âdeta rüzgârda dalgalanıyormuş gibi bir görüntü oluşturur. Eğer kanton sola yerleştirilseydi, bayrak geriye doğru dalgalanıyormuş gibi algılanırdı.

ABD Bayrak Kanunu’nda bu, yasa olarak belirlendi.

amerika bayrağı ters

Bu yasaya göre üniforma üzerinde bayrağın yerleştirilmiş olması, onun saygı gösterilen bir sembol olarak doğru bir biçimde sunulmasını amaçlıyor. Ordu ve Hava Kuvvetleri gibi askeri kollar, üniformalarında bu prensiplere uygun olarak ters bayrak kullanıyor. 2003’te yapılan düzenlemeler, bayrağın tasarımının bu şekilde olacağını netleştirdi.

Tabii bu ters görüntü araçlar ve diğer hareketli nesneler için de geçerli. Böylece bir illüzyon yaratılarak bayrağın daima hareket hâlinde olduğu izlenimi veriliyor.

Amerikan İç Savaş dönemine kadar uzanan bu eski gelenek, Amerika’nın tarihine duyduğu saygı ve geleneği de simgeleyen önemli bir unsur olarak varlığını sürdürüyor.

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