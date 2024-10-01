Diğer Bayrakların Aksine İsviçre Bayrağı Neden Kare?

İsviçre bayrağı, kare şekliyle diğer bayraklardan ayrılıyor ve bunun sebebi, 1800’lere kadar uzanıyor.

Kırmızı arka planın üstünde beyaz bir haç olan İsviçre bayrağının dikkat çeken özelliklerinden ilki, şeklinin kare olması.

Diğer bayraklar dikdörtgen şeklindeyken İsviçre bayrağı neden kare? Bu soruyu cevaplamamız için biraz tarihe bakmamız gerekiyor.

İsviçre bayrağının kökeni, net bir tarihe dayanmıyor ancak 14. yüzyıla kadar uzandığı biliniyor.

Bir İsviçre efsanesine göre, 1339'da Laupen Savaşı'ndaki İsviçreli askerler, kendilerini sembol olarak kırmızı bir haç kullanan Avusturyalı rakiplerinden ayırt etmek için kıyafetlerine beyaz bir haç yapıştırdılar. Böylece tüm farklı kantonlardan gelen askerler de aynısını yapmaya karar verdiler.

Kırmızı arka plan üzerindeki beyaz haç sonunda İsviçre ile ilişkilendirildi ve 19. yüzyılda resmî olarak ülkenin bayrağı kabul edildi.

Gelelim şekline.

1804’ten itibaren haç ve kırmızı kare, İsviçre ordularının tabur birliklerinin sembolleriydi. Taburda kullanılan bayraklar da kare şeklindeydi. Buradan yola çıkarak, günümüzdeki resmî bayrakları kare şeklinde oldu. Şu anda Birleşmiş Milletler’de kare şeklinde bayrağa sahip tek ülke.

Hatta başta BM yönetmeliğine uymadığı için ortaya problemler çıkmıştı ancak yönetmelikte değişikliğe giderek bu sorunu çözdüler ve İsviçre bayrağı, diğer dikdörtgen bayrakların arasında kare şekliyle dalgalandı.

İstisnalar var.

İsviçre bayrağı her zaman kare olarak kullanılmıyor aslında. Mesela Olimpiyat oyunları için dikdörtgen bayrak kullanılıyorlar çünkü Uluslararası Olimpiyat Komitesi bunu mecburi tutuyor.

Aynı şekilde, deniz taşıtlarındaki İsviçre bayrakları da diğer bayraklar gibi kare şekle sahip.

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