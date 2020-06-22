ASUS, Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Sessiz Sedasız Tanıttı

ASUS, bu ay içerisinde henüz duyurulmamış yeni dizüstü bilgisayarları için YouTube videoları yayınlamıştı. Şirket, şimdi de bu bilgisayarlar için resmi internet sitesinde ürün sayfasını yayına aldı. Bu sayfalarda cihazların donanımlarına ait birçok bilgi yer alsa da fiyatlarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Ürünlere baktığımızda şirketin ZenBook ailesini birkaç 10. nesil Intel Ice Lake işlemcili cihazla genişletmeye hazırlandığı görülüyor. Yeni bilgisayarların arasından bir tanesinde AMD Ryzen 4000U serisi yonga kullanıyor. Ayrıca yine Ryzen 4000U serisini kullanan bir VivoBook Flip dizüstü bilgisayar da sitede yer alan cihazlar arasında bulunuyor. Peki, ASUS’un yeni dizüstü bilgisayar modelleri neler; gelin hep birlikte bakalım.
ASUS ZenBook (UM425)
- Ekran: 14 inç, 1080p (250 nit ya da 400 nit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U
- Grafik: AMD Radeon Vega
- RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 3.0 x2 SSD
- Bağlantı noktaları: 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 2.0, 1 MicroSD kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
- Batarya: 67 Wh
- Şarj: 65 W (USB Type-C)
- Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0
- Boyut: 12,5 x 8,3 x 0,6 inç
- Ağırlık: 1,2 - 1,3 kg
ASUS ZenBook 14 (UX425)
- Ekran: 14 inç, 1080p (300 nit ya da 400 nit)
- İşlemci: Intel Core i3-1005G1 / Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7
- Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus
- RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz
- Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD
- Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
- Batarya: 67 Wh
- Şarj: 65 W (USB Type-C)
- Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0
- Boyut: 12,5 x 8,2 x 0,5 inç
- Ağırlık: 1,1 kg
ASUS ZenBook 13 (UX325)
- Ekran: 13 inç, 1080p (300 nit ya da 450 nit)
- İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7
- Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus
- RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz
- Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD
- Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
- Batarya: 67 Wh
- Şarj: 65 W (USB Type-C)
- Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0
- Boyut: 11,9 x 8 x 0,5 inç
- Ağırlık: 1 - 1,1 kg
ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)
- Ekran: 13 inç, 1920 x 1080 piksel, 360 derece menteşe
- İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7
- Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus
- RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe NVMe 3.0 x2 SSD
- Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
- Batarya: 67 Wh
- Şarj: 65 W (USB Type-C)
- Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumperPad
- Boyut: 12 x 8,3 x 0,6 inç
- Ağırlık: 1,3 kg
ASUS VivoBook Flip (TM420)
- Ekran: 14 inç, 1080p
- İşlemci: AMD Ryzen 3 4200U / Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U
- Grafik: AMD Radeon Vega
- RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.200 MHz
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD
- Bağlantı noktaları: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 Audio Combo jak, 1 MicroSD kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
- Batarya: 50 Wh
- Şarj: 45 W (USB Type-C)
- Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0 (isteğe bağlı)
- Boyut: 12,8 x 8,7 x 0,7 inç
- Ağırlık: 1,4 kg