ASUS, Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Sessiz Sedasız Tanıttı

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi ASUS’un çıkaracağı yeni dizüstü bilgisayarları şirketin internet sitesinde ortaya çıktı. Ayrıca internet sitesinde yeni bilgisayarların donanım özellikleri de paylaşıldı.

ASUS, bu ay içerisinde henüz duyurulmamış yeni dizüstü bilgisayarları için YouTube videoları yayınlamıştı. Şirket, şimdi de bu bilgisayarlar için resmi internet sitesinde ürün sayfasını yayına aldı. Bu sayfalarda cihazların donanımlarına ait birçok bilgi yer alsa da fiyatlarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ürünlere baktığımızda şirketin ZenBook ailesini birkaç 10. nesil Intel Ice Lake işlemcili cihazla genişletmeye hazırlandığı görülüyor. Yeni bilgisayarların arasından bir tanesinde AMD Ryzen 4000U serisi yonga kullanıyor. Ayrıca yine Ryzen 4000U serisini kullanan bir VivoBook Flip dizüstü bilgisayar da sitede yer alan cihazlar arasında bulunuyor. Peki, ASUS’un yeni dizüstü bilgisayar modelleri neler; gelin hep birlikte bakalım.

ASUS ZenBook (UM425)

Ekran: 14 inç, 1080p (250 nit ya da 400 nit)

14 inç, 1080p (250 nit ya da 400 nit) İşlemci: AMD Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U

AMD Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U Grafik: AMD Radeon Vega

AMD Radeon Vega RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz

8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 3.0 x2 SSD

256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 3.0 x2 SSD Bağlantı noktaları: 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 2.0, 1 MicroSD kart okuyucu

2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 2.0, 1 MicroSD kart okuyucu Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Batarya: 67 Wh

67 Wh Şarj: 65 W (USB Type-C)

65 W (USB Type-C) Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0

Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0 Boyut: 12,5 x 8,3 x 0,6 inç

12,5 x 8,3 x 0,6 inç Ağırlık: 1,2 - 1,3 kg

ASUS ZenBook 14 (UX425)

Ekran: 14 inç, 1080p (300 nit ya da 400 nit)

14 inç, 1080p (300 nit ya da 400 nit) İşlemci: Intel Core i3-1005G1 / Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7

Intel Core i3-1005G1 / Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7 Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus

Intel UHD / Intel Iris Plus RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz

8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD

2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu

2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Batarya: 67 Wh

67 Wh Şarj: 65 W (USB Type-C)

65 W (USB Type-C) Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0

Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0 Boyut: 12,5 x 8,2 x 0,5 inç

12,5 x 8,2 x 0,5 inç Ağırlık: 1,1 kg

ASUS ZenBook 13 (UX325)

Ekran: 13 inç, 1080p (300 nit ya da 450 nit)

13 inç, 1080p (300 nit ya da 450 nit) İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7

Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7 Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus

Intel UHD / Intel Iris Plus RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz

8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD

2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu

2 Thunderbolt (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Batarya: 67 Wh

67 Wh Şarj: 65 W (USB Type-C)

65 W (USB Type-C) Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0

Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0 Boyut: 11,9 x 8 x 0,5 inç

11,9 x 8 x 0,5 inç Ağırlık: 1 - 1,1 kg

ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)

Ekran: 13 inç, 1920 x 1080 piksel, 360 derece menteşe

13 inç, 1920 x 1080 piksel, 360 derece menteşe İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7

Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7 Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus

Intel UHD / Intel Iris Plus RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz

8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe NVMe 3.0 x2 SSD

256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe NVMe 3.0 x2 SSD Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI

2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Batarya: 67 Wh

67 Wh Şarj: 65 W (USB Type-C)

65 W (USB Type-C) Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumperPad

Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumperPad Boyut: 12 x 8,3 x 0,6 inç

12 x 8,3 x 0,6 inç Ağırlık: 1,3 kg

ASUS VivoBook Flip (TM420)