Koca bir file patates aldınız, birkaç tanesini pişirdiniz veya kızartarak yediniz; gerisi ise günlerce, haftalarca hatta bazen aylarca öylece kaldı. Kalan patateslerle bir sonraki temasınızda onları elinize aldığınızda çok garip bir şeyle karşılaştınız, âdeta dikenleri çıkmıştı! Bu senaryo tanıdık geldi mi?

Filizlenmiş patatesleri gördükten sonra ne yapıyorsunuz? Onları direkt çöpe mi atıyorsunuz yoksa filizli yerlerini kesip tekrar mı kullanıyorsunuz?

Biz de içeriğimizde, filizlenmiş patatesleri yediğiniz takdirde başınıza neler gelebileceğini ve patateslerin tüketimine dair dikkate almanız gereken önemli bilgileri anlatacağız.

Patates… Bir yaşam tarzı...

Kızartmasından püresine, sulu yemeğinden köftesine her hâliyle çok lezzetli olan patatesler; lif, vitamin, mineral açısından oldukça zengin ve dengeli tüketildiği takdirde sağlığımız için epey faydalı.

Ancak tüm bu faydaların yanında, doğru bir şekilde tüketilmezse sağlığınıza, hafife alınmayacak zararlar verebilir.

Filizlenmiş patateslerin filizlenme miktarı, çok şeyi değiştirir.

Patatesler, filizlenmeye yeni başlamışsa nahoş ve acı bir tada neden olabilecek yüksek yoğunluklu bileşiklere sahip glycoalkaloidleri içerir.

Az miktarda tüketmek, çoğu insan için ciddi seviyede kötü etkiler oluşturmaz. Ancak fazla miktarda bir tüketim, zehirlenmenize bile yol açabilir!

Patatesler hangi durumdayken onları yememizde bir sakınca olmaz?

Ufak filizleri olan, henüz yumuşamamış ve görüntüsünde başka anormal bir şeyler olmayan patateslerin filizlerini dikkatlice soyup çıkardığınızdan eminseniz onları yemenizde bir problem olmaz.

Ancak patatesleriniz kolları ve bacakları çıkmış, az sonra yürüyerek kapıdan çıkıp gidecek gibi duruyorsa veya yeşillenmişse onlar ayaklanmadan, sizin onları direkt çöpe atmanız en iyisi olacaktır.

Peki ciddi seviyede filizlenmiş bir patatesi yersek başımıza neler gelebilir?

Büyük filizlere ve köklere sahip patatesleri yemek; sadece midenizi rahatsız etmez, aynı zamanda sizi ciddi anlamda hasta edebilir.

Solaninden (bozulmuş patateslerde bulunan zararlı bileşiklerin spesifik türü) kaynaklanan zehirlenme belirtilerini; ateş, kusma, şiddetli mide ağrısı, bağırsak bozulmaları, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kızarıklık ve kafa karışıklığı olarak ortaya çıkar.

Kısacası "Aman, bir şey olmaz!" diyerek yediğiniz filizlenmiş patatesler, sağlığınıza ciddi zararlar verecek etkiler yaratabilir. Bu yüzden en iyi seçenek, filizlenmiş ve rengi değişmiş patatesleri hiç riske girmeden çöpe atmanız olacaktır.