Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı - Şubat 2022

Geçtiğimiz ay açlık sınırının asgari ücret seviyesine geldiğini gösteren Türk-İş, şubat ayına ilişkin paylaştığı verilerle açlık sınırının asgari ücretin üstüne çıktığını açıkladı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin neredeyse 4 katına yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 yılının şubat ayılan ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini bu sabah paylaştı. Geçtiğimiz ay açlık sınırının asgari ücret ile aynı seviyeye yükseldiğini gösteren Türk-İş, bu aya dair paylaştığı verilerdeyse korkulan durumun ne yazık ki gerçekleştiğini gösterdi.

Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı, yılın daha ikinci ayında asgari ücreti ardında bıraktı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı, bu ay 4.552,26 TL’ye yükseldi. Bu sınır, geçtiğimiz ay 4.249 TL olarak açıklanmıştı.

Yoksulluk sınırı, asgari ücretin neredeyse 4 katı:

Türkiye’de asgari ücreti uzun zaman önce ardında bırakan yoksulluk sınırı ise aradaki makası bu ay daha da artırdı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının yanı sıra kira, faturalar, ulaşım, eğitim gibi tüm aylık harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı, 15.139 TL olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı, geçtiğimiz ay ise 13.843 TL olarak açıklanmıştı.

Ayrıca bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ 5.969 TL olarak güncellendi. Bu rakam, geçtiğimiz ay 5.587 TL idi. Bununla birlikte mutfak enflasyonundaki artışın aylık %7,12, yıllık %66,38 olduğu belirtildi. Resmi verilere göre gübre ve toprak geliştiricilerin fiyatlarındaki yükselişin de %150’yi aştığı ifade edildi.