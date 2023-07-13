Microsoft'un Activision Blizzard satın alımını tamamlaması için son adımlar atılmaya başladı. Activision Blizzard'ın Nasdaq borsasından çekileceği açıklandı.

Microsoft, 18 Ocak 2022’de tarihi bir duyuru yaparak 68,7 milyar dolara Activision Blizzard’ı satın alacağını duyurmuştu. Fakat bu satın alım, ABD’de o günden bu yana tartışılıyor, rekabet açısından uygunsuz bulunuyordu.

11 Temmuz’da ise bu anlaşmazlık sona erdi. Microsoft, ABD Federal Ticaret Komisyonu’na karşı zafer elde etti ve anlaşmanın tamamlanması için yol açıldı. 12 Temmuz’da da bu süreç için ilk büyük adım atıldı.

Activision Blizzard, Nasdaq'tan çekiliyor:

Activision Blizzard hisselerinin listelendiği Nasdaq borsası, paylaştığı duyuruda Activision Blizzard’ın borsadan çıkacağını açıkladı. Şirket, 17 Temmuz’da Nasdaq-100 ESG Index’e veda edecek.

Activision Blizzard'dan açılan boşluğu ise pazarlama otomasyon hizmetleri sunan The Trade Desk dolduracak.

Activision Blizzard, henüz Microsoft’a katılamıyor:

Activision Blizzard’ın Microsoft bünyesine dahil olması için artık yolda son bir engel kaldı: Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA). Ancak bu engel artık Microsoft’a ter bastıracak türden bir engel.

Zira Activision Blizzard ile Microsoft arasına yapılan anlaşmanın tamamlanması 18 Temmuz’a kadar zaman tanınmıştı. Bu süre sonradan uzatılabilecek olsa da anlaşmayı istemeyen tarafların bazı ‘oyunları’ oynanıp oynanmayacağını ancak bekleyerek göreceğiz.