Ruhi Çenet, bir hafta arayla iki kez çalınan YouTube kanalı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Çenet, ilk hack'in yaşandığı 10 Nisan'dan bugüne kadar kaç para kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından Ruhi Çenet, son dönemlerde pek de iyi bir süreçten geçmiyor. Zira Çenet, milyonlarca takipçisi olan YouTube kanalını iki kez kripto para dolandırıcılarına kaptırdı. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Ruhi Çenet, YouTube kanalını eksiksiz bir şekilde geri aldığını açıkladı.

Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması, sadece emeklerinin ziyan olmasına yol açmadı. 10 Nisan itibarıyla başlayan hack'lenme süreci, Ruhi Çenet'in YouTube'dan para kazanmasını da engelledi. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Çenet, bu süreçte kaç para kaybettiğini açıkladı.

Ruhi Çenet, tam 1 milyon TL zarara uğradı

Ruhi Çenet'in X hesabından yaptığı açıklamaya göre ünlü YouTuber, 10 Nisan'dan bu yana tam 1 milyon TL zarara uğradı. Ancak Çenet, bu zararı kısa sürede çıkaracak gibi görünüyor. Çünkü başka bir paylaşımda, "bugüne kadarki en iddialı belgeselini" ürettiğini ve 11 Mayıs tarihinde yayımlayacağını söyledi.

Ruhi Çenet'in X'te yaptığı paylaşım:

YouTube kanalımızın hacklendiği 10 Nisan’dan bugüne kadarki maddi kaybımız videolarımızın reklam gösterimi durduğu için en az 1 milyon TL (günlük 50.000 TL) ve şu an videolarımızın izlenmeleri algoritma nedeniyle çakılmış durumda.