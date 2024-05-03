Instagram'a 3 yeni özellik eklendiği açıklandı. Bu özelliklerden en dikkat çekici olanı, "Göster" olacak. Bu özellik kullanıldığında, bazı hikâyelerin görüntülenmesi için sahibine mesaj atmak gerekecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, bir dizi yeni özelliğin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Yeni özelliklere baktığımızda kullanıcılar arasındaki etkileşimin artacağını görüyoruz.

Instagram'ın yeni özelliklerinden en dikkat çekici olanı, "Göster" isimli bir özellik. Bu yeni özellik, kullanıcıların paylaştığı hikâyelere bulanıklık filtresi ekleyecek. Hikâyeyi görmek isteyen kullanıcı, ancak hikâye sahibine mesaj göndermesi hâlinde içeriği görecek.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Instagram'ın kullanıma sunduğu bir diğer özellik ise "Çerçeveler". Bu yeni özellik, fotoğraflara polaroid filtre eklenmesini sağlayacak. Instagram'ın Çerçeveler özelliği, telefonun sallanması hâlinde kullanılabilecek.

Instagram'a eklenen bir diğer yenilik de bir müzik şablonu olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar, bu şablonları kullanarak "bir albümdeki en sevdikleri şarkı" veya "hayatınızın geri kalanında yalnızca bir şarkı dinleyebilseydiniz hangisi olurdu?" gibi şablonlar için şarkılar belirleyip, bunları kendi hesaplarında paylaşabilecekler.

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Instagram'ın yeni özellikleri, an itibarıyla dağıtım aşamasında. Çok yakında tüm kullanıcılar, Instagram'ın bu yeni özelliklerini deneyimleyebilecekler.