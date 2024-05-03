Red Bull, dünyanın en ünlü içecek markalarından biri ve bu tesadüfi bir başarı değil. Markanın uyguladığı stratejiler, onu bugüne getirdi.

"Red Bull" adını yalnızca içecek kutularının üstünde değil; paraşütlerde, sporcuların kıyafetlerinde, üstünde Red Bull kutuları olan arabalarda görebiliyoruz. "Ekstrem spor" denince akla ilk gelen sponsorlardan.

Peki Red Bull nasıl ortaya çıktı ve dünya devi markalarının arasında başarılı bir şekilde yer almayı başardı? Günümüzde uygulamaya devam ettikleri taktikler üzerinden anlatalım.

Diş macunu satıcılığından, enerji içeceğine…

1987 senesinde ortaya çıkan Red Bull, Dietrich Mateschitz tarafından kuruldu. Dietrich; içenleri uyanık ve zinde tutacak bir toniğin peşine düşmüştü ve o zamanlar herhangi bir enerji içeceği yoktu.

Piyasaya girebilmek adına reklam vermek için yeterince parası da yoktu. Bunun yerine aklına başka bir fikir gelmişti. “Red Bull Girls” adındaki kızlar, üniversite öğrencilerine bedava içecek dağıtacaklardı.

Strateji, oldukça başarılı bir şekilde devam etmişti.

Hedef kitle gayet mantıklıydı. Üniversite öğrencilerinin sınavlara hazırlanırken ya da partilerken Red Bull içmesi çok olağandı. Üstelik ücretsiz içecek dağıtımı yaparken ürün hakkında konuşma fırsatı da yakalanıyordu.

Hatta günümüzde bu strateji hâlâ devam ediyor. Sağda solda Red Bull arabalarıyla gezen gençleri görmüşsünüzdür.

Diğer bir strateji ise markanın ekstrem sporlara atıfta bulunmasıydı.

Red Bull, tüketicilerinin genç ve aktif insanlar olduğunun bilincinde ve bu yaş aralığında insanlara oynuyor. Yıllardır, ekstrem spor etkinliklerine sponsor olarak geniş çapta tanınırlık sağladı. Bunun yanı sıra ağızları açık bırakacak tanıtım gösterileriyle de kendinden bahsettirmeyi başardı.

Örneğin 2012 yılında bir paraşütçüyü, stratosfere doğru yaklaşık 39 km uçurdular. Adam, paraşüt kullanarak Dünya’ya serbest düşüşle atladı. Yere inişe kadar olan süre, 10 dakika sürdü ve iki farklı dünya rakoru kırarak ciddi ses getirdi.

Kısacası Red Bull, oynayacağı kitleyi bilmesinin yanı sıra bunu göze batacak şekilde yapmıyor.

Red Bull’un içeriği, hedef kitlenin ekstrem sporlara, festivallere ve hızlı yaşam tarzına olan ilgisiyle ürünlerinin bu etkinlikler sırasında insanları uyanık ve tetikte tutma, onlara enerji verme özelliği arasındaki kesişimin etrafında dönüyor. Tüm bunlar da olumlu marka imajına katkıda bulunuyor.

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