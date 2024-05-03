Spotify, uzun yıllardır Hi-Fi ses kalitesi getirecek özellikler üzerinde çalışıyordu. Şimdi ise yakında bu özelliği görebileceğimizi gösteren bilgiler ortaya çıktı.

Spotify’ın çok uzun yıllardır getirmeyi planladığı kayıpsız ses özelliği, bir türlü çıkış yapamamıştı. Çıkan söylentiler, Supremium ismi altında yepyeni bir abonelik ile geleceğini ortaya koymuştu. Ancak bu konuda da hiçbir şey yaşanmadı. Birkaç hafta önce ise “Music Pro” ismli bir eklentiyle Hi-Fi kaliteye kavuşabileceğimiz iddiaları ortaya atılmıştı.

Şimdi ise konu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Uygulama arayüzünde keşfedilen ipuçlarına göre şirket, proje üstünde çalışmaya devam ediyor.

Yakında gelebilir

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan sızıntıda, kullanıcıların kayıpsız ses hakkında neler beklemesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Bir kısımda, 1.411 kbps seviyelerine kadar kayıpsız ses akışı kalitesi sunulabileceği belirtilmiş. Başka bir bölümde ise dakikada 15,9 MB veri tüketebilecek, 2.117 kbps’ye kadar kalite elde edilebileceğinden bahsediliyor.

Spotify’ın artık “Hi-Fi” değil, direkt olarak “Kayıpsız Ses” tabirini de kullanabileceği söyleniyor. Ayrıca cihazların kayıpsız sese uyumluluğunu gösteren özellikler de gelebilir. Uygulama, Blueetooth cihazınızın kayıpsız sesi destekleyip desteklemediği konusunda kullanıcıları uyaracak.

Bu sızıntı, uygulama arayüzü olduğu için sadece görsellerden oluşuyor. Yani henüz işlevsel değiller. Ancak şirketin planından vazgeçmediğinin ve özelliğin tamamen hazır olmaya çok yakın olduğunun bir göstergesi. Bu sefer gerçekten gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.