Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hızla popülerleşen NFT'lere yönelik bir adım attığını duyurdu. Ilıcalı dün yaptığı açıklamalarda, Polygon altyapısını kullanan NFT platformu Eneftio'yu tanıttı ve ilk koleksiyonun ne olacağını paylaştı.

NFT’lerin son zamanların en popüler konularından biri olduğunu söyleyebiliriz. Dünya genelinde milyonlarca insan, ‘gelecek’ olarak nitelendirilen bu dijital varlıkları binlerce, hatta milyonlarca dolara alıp satıyor. Metaverse kavramına olan yatırımların artması sebebiyle de NFT’lere olan ilgi daha da yükseliyor.

Non-fungible token (değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık) anlamına gelen NFT’ler, blok zinciriyle korunan ve depolanan benzersiz varlıkların (fotoğraf, video, tweet gibi) dijital olarak sertifikalandırılması anlamına geliyor. Bu varlıklar da dünyanın en büyük şirketlerinden yatırımlar alarak gittikçe popülerleşiyor. Şimdi de ülkemizin önde gelen girişimcilerinden Acun Ilıcalı’dan bir NFT hamlesi geldi.

Acun Ilıcalı, Eneftio.com isimli NFT platformunu duyurdu

52 yaşındaki televizyoncu, kendi NFT platformunu oluşturduğunu duyurdu. Ilıcalı’nın açıklamalarına göre “eneftio.com” ismi verilen bu platform, Polygon (MATIC) altyapısını kullanıyor. Ünlü girişimcinin projesi incelendiğinde ise, NFT pazar yerinin daha başlangıç aşamalarında olduğu, Metaverse’e yönelik hedeflerinin bulunduğu görülebiliyor. Acun World Prodüksiyon Anonim Şirketi’ne ait olan projenin sadece Acun Medya’nın yer aldığı ülkelerde faaliyet göstereceği, dijital sanat moda ve oyun gibi konulara yoğunlaşacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Survivor NFT koleksiyonu da tanıtıldı:

Türkçe ve İngilizce olarak kullanılabilen platformun ilk NFT koleksiyonun popüler televizyon programı Survivor’dan olacağı da Acun Ilıcalı tarafından aktarıldı. Bunun yanı sıra NFT satın almanın, üretmenin (kısa bir süreliğine) veya keşfetmenin mümkün olduğu Eneftio’da banka ve kredi kartları yardımıyla TL ile de alışveriş yapılabiliyor. Dünya genelince tanınan bir platform olmayı hedefleyen Eneftio’nun, blok zinciri ve metaverse dünyasına dahil olmayı amaçladığı da internet sitesi üzerinden aktarılıyor.

Sonuç olarak NFT’lerin ülkemiz de dahil tüm dünyada gittikçe yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Ancak dikkate değer sayıda insan NFT’ler hakkında olumsuz düşüncelere sahip. Bu insanlar, ‘sağ tık’ yaparak indirilebilecek olan bu varlıklara yüksek miktarlarda para ödemenin ‘saçma’ olduğunu belirtiyor. NFT meraklıları ise bu varlıkları ‘gelecek’ olarak nitelendirerek bu insanlara karşı çıkıyor. Yapılan araştırmalar da NFT pazarlarında eşitsizlik olduğunu, piyasanın ‘balinalar’ tarafından kontrol edildiğini belirterek konuya farklı bir bakış açısı sunuyor. Peki, siz NFT’ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu varlıklar gelecekte tahmin edildiği kadar yaygınlaşacak mı?