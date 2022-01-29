Resmi Gazetede Yayımlandı: Adalet Bakanı Değişti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararla da Gül'ün yerine daha önce de Adalet Bakanlığı yapmış olan Bekir Bozdağ'ın getirildiği duyuruldu.

Son 5 yıldır Adalet Bakanlığı yapan Abdulhamit Gül, geride bıraktığımız gece yaptığı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla da Adalet Bakanı’nın değiştiği açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre boşalan koltuğa daha önce de Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Bekir Bozdağ getirildi. İstifa ettiğini duyuran Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine 2017 yılında getirilmiş, koltuğu yeniden bakan olan Bekir Bozdağ’dan devralmıştı.

Gül, istifası ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı

Twitter üzerinden istifasını duyuran Gül yaptığı açıklamalarda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığından da bu konu hakkında açıklama yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı tebrik ederek başarılar dilediğini, Abdülhamit Gül’e de teşekkür ettiğini ifade etti.

Bozdağ, daha önce de Adalet Bakanlığı yapmıştı

1 Nisan 1965 doğumlu olan Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayan Bozdağ, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bunun ardından serbest avukatlık yapan Bozdağ, 1999 yılında memleketi Yozgat'ta siyasi kariyerine başladı.

Farklı dönemlerde Yozgat Milletvekili olarak seçilen Bekir Bozdağ, 61. hükümette Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı. 56 yaşındaki siyasetçi, 2013 ve 2017 yılları arasında da Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.