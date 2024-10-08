Ayakkabı sektörünün liderleri arasında yer alan Adidas, 1924 yılından beri çeşitli logolar kullandı. Bakalım bu logolar ve anlamları neler?

Adidas’ın logosu, yıllar boyunca evrildi. Günümüzdeki logosu, dil ve kültürden bağımsız olarak dünya çapında kolayca tanınabilecek ikonik bir logo hâline geldi.

Dilerseniz, kuruluşundan bu yana evrilen logolara ve anlamlarına göz atarak günümüzdeki logoya kadar gelelim.

1924’ten 1949’a kadar kullanılan logo:

Adidas’ın ilk logosu, şirketin kurucuları Adolf (Adi) ve Dassler (Das) tarafından yapıldı. Spor ayakkabı taşıyan bir kuşa sahip logo, sporcuların karşılaşıp aştıkları zorlukları simgeleyen Dassler aile armasından geliyor. O zamanlar firmanın adı da Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Dassler Kardeşler Ayakkabı Fabrikası) idi.

1940’tan 1950’ye kadar kullanılan logo ise şöyle:

Adolf’un yolları kardeşiyle ayrıldıktan sonra yeni bir logo tasarımına ve markaya ihtiyaç duydu. Böylece “Adidas” markası doğdu ve logosunda markanın ayırt edici ürünlerinden sivri uçlu ayakkabı yer aldı.

1950’den 1971 yılına kadar sade bir logo kullanıldı:

1950 senesinde logo sadeleştirildi ve yazı tipinde değişiklik yapılarak markanın yeni temsili oldu. Bu yazı tipi, günümüze kadar değişmeden kullanılacaktı. 1967 senesinde logonun renklerinin ters hâli (arka plan beyaz, yazı siyah) de kullanıldı ancak geri kalan her şey aynı kaldı.

Gelelim ikonik yonca logosuna:

1971 yılında ortaya çıkan alternatif logo, “Adidas” adına ek olarak bir yonca kullandı. Ayrıca markanın sembolü hâline gelen üç şerit de vardı. İç içe geçmiş üç yaprak, ürün çeşitliliğini temsil ediyordu.

Günümüzde en sık kullanılan dağ logosu:

1991 yılında ortaya çıkan dağ logosu, içlerinden en yaygını ve hâlâ kullanılanı. Ürünlerde kullanılan çizgilerin yer aldığı, bir dağı andıran bu logo, her çizgisini bir basamak olarak nitelendirip “karşılaşılması gereken zorluğu ve ulaşılacak hedefleri” temsil ediyor.

Yaygın olmasa da bazı ürünlerde görebileceğimiz diğer logolar:

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