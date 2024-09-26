Logo, bir marka için olmazsa olmazlardan birisi. Biz, yalnızca birer tasarım olarak görsek de aslında her biri, bilinçaltımıza çok farklı mesaj gönderiyor.

Özellikle teknoloji markalarının logolarında gizlenmiş anlam ve sembolleri sizler için derledik.

Bakalım hangisini daha çok beğeneceksiniz!

Bir elmadan daha fazlası:

En bilinen logolardan birisi olan Apple logosundaki ısırılmış elma, bilgiye olan açlığı ve merakı simgeliyor. Aslında Isaac Newton'un yerçekimi yasalarını keşfettiği hikâyeye atıfta bulunuyor.

Bu gizli mesajı eminiz ki birçok insan göremedi.

Amazon logosundaki turuncu ok ve gülücük sembolü, bulut bilişimin ve hizmetlerin gücünü ifade ederken aynı zamanda müşteri memnuniyetini simgeliyor. Okun yukarıya yönelmesi ise gelişmeyi ve büyümeyi anlatmak istiyor.

Dâhiyane bir logo da Cisco’dan.

Logodaki dikey çizgiler, Cisco’nun kuruluş yeri San Fransizco’da bulunan Golden Gate Köprüsü'nü hem de dijital sinyal akışlarını temsil ediyor.

Analog ve dijital teknolojilerin birleşimi: Sony Vaio.

Vaio logosunda, "V" ve "A" analog sinyali simgelerken "I" ve "O" dijital dünyadaki ikili kodu (1 ve 0) temsil ediyor. Bu da analog ve dijital teknolojilerin birleşimini ifade eden yaratıcı bir logoyu karşımıza çıkarıyor.

Dell’in logosu da öylesine yapılmış bir tasarım değil.

Dell logosundaki "E" harfi, diğer harflerden farklı olarak eğik bir biçimde yazılmış. Bu ise firmanın, teknoloji dünyasında fark yaratan ve yenilikçi olma isteğini temsil ediyor.

Küçükten büyüğe hafızalarımıza kazınan meşhur Microsoft logosu yalnızca bir pencere değil!

Bu logo, dört renkli bir pencereyi andırıyor. Bu farklı renkler de firmanın, yazılım, donanım, oyun ve bulut hizmetleri gibi farklı alanlardaki çeşitliliğini ve tüm dünyaya açık olma hedefini temsil ediyor.

Ve son olarak, oldukça yaratıcı bir logo daha: Dropbox.

İlk baktığınız anda bir kutuyu andıran bu logo, aslında bir kutunun alt kısmı açık olduğunu gösteriyor. Bu da kullanıcıların, dosyalarını paylaşmak ve erişmek için sınırları aşabileceğini simgeliyor. Ayrıca, kutu şekli, belgeleri ve dosyaları güvenle saklayabileceğiniz bir depoyu da ifade ediyor. Ne kadar ince düşünülmüş değil mi?

Peki siz en çok hangi logonun anlamını beğendiniz?

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