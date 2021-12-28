Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 1898 yıl öncesine ait bir bronz askeri diploma bulundu. Bu diploma, Roma İmparatorluğu'na 20 yıl boyunca hizmet eden bir adama vatandaşlık hakkı tanınması için hazırlanmıştı.

Kommagene Krallığı'nın gizemini çözebilmek için Adıyaman'da sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bir bulgu elde edildi. 123. yıla ait olduğu tespit edilen bronzdan yapılmış bir askeri diploma bulundu. Perre Antik Kenti'nde bulunan diploma, Calcilius Antiquus isimli bir kişiye aitti ve orduda 20 yıl boyunca görev yaptığı için Roma İmparatoru Hadrianus'un emriyle hazırlanmıştı. Peki o diplomada neler yazıyordu?

Eski çağ tarihi ve dilleri uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar tarafından yapılan incelemeler, diplomanın kime ait olduğunu ve ne amaçla verildiğinin anlaşılmasını sağladı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Sayar tarafından yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan bilgileri şöyle açıkladı: Belgede söz konusu kişiye 20 yıl boyunca askerlik yaptıktan sonra hizmet ödülü verildiğini ve eşleriyle evlilik hakkı tanındığını, Roma vatandaşlığını kazandığını gösteren bilgiler olduğunu belirledik.

İşte 1898 yıl öncesine ait askeri diploma

Mehmet Alkan'ın yaptığı açıklamalara göre bunun gibi bronz askeri diploma sayısı, toplamda 100 bin adet kadar. Ancak yaklaşık 800 tanesi günümüze ulaşmayı başardı. Bunların 650 tanesi üzerindeki çalışmalarsa hala devam ediyor. Bulunan askeri diplomanın 2021 yılı kazı sezonu için heyecan verici olduğunu ifade eden Alkan, 2022 yılında da büyük keşifler bulmayı arzuladıklarını belirtti.

Bu arada, Perre Antik Kenti'nde bu yıl bulunan kalıntıların bu diplomadan ibaret olmadığını söyleyelim. Arkeologlar, yaptıkları kazı çalışmaları sonucunda su kanalları, büyük blok taşlar, tarihi bir Roma çeşmesi ve daha pek çok eseri ortaya çıkarmayı başardılar. İlk kez 2001 yılında başlayan Perre kazıları, önümüzdeki yıllar boyunca da devam edecek gibi görünüyor.