Adobe Illustrator Ustası Olacağınız 8 Tüyo ve Tavsiye

Eğer Adobe Illustrator kullanan taze ve deneyimsiz bir illüstratörseniz, Adobe Illustrator ilk başlarda sizi bir tık zorlayıp hevesinizi kırabilir. Eğer aynı dertten muzdaripseniz, Adobe Illustrator'a alışma sürecinizi hızlandırıp kolaylaştıracak Adobe Illustrator tüyo ve püf noktalarını sizler için derleyip adım adım açıkladığımız bu yazımız size ilaç gibi gelebilir.

Hani Adobe Illustrator’ı açıp bir şeyler tasarlamaya heveslenirsiniz ama işler bir türlü istediğiniz gibi gitmez ve modunuz düşer ya... Tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız koca bir “Evet!” ise doğru yerdesiniz; çünkü sizin ilacınız bizde.

Tasarım yapmaya başlamak, özellikle de işin püf noktalarını bilmiyorsanız ilk başlarda sizi bir tık zorlayabilir, hatta bayağı bir keyfinizi kaçırabilir. Bir tasarımı iyi ya da kötü yapabilecek küçük detaylar vardır ve aynı şeyin Adobe Illustrator için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz; ancak sakın bunun gözünüzü korkutmasına izin vermeyin. Unutmayın ki her şeyin bir çözümü vardır.

Webtekno olarak bu yazımızda sizlere Illustrator 2021’i kullanmanızı inanılmaz kolaylaştıracak ve oldukça faydasını göreceğiniz bazı ipuçları ve püf noktalardan bahsedeceğiz. Söylediklerimizi dikkatle –ve biraz da pratikle- uyguladığınız taktirde, hiç şüphemiz yok ki Adobe Illustrator’ı daha iyi kullanacak ve tasarım becerilerinizi geliştireceksiniz.

Adobe Illustrator nedir?

Photoshop ile birlikte Adobe’un en popüler yazılımlarından olan Adobe Illustrator; vektör tabanlı eserler oluşturmak isteyenler için tasarlanmış vektör tabanlı bir yazılımdır. Illustrator sayesinde ikon, logo veya illüstrasyonlar gibi her cihazda net görünen SVG dosyaları oluşturabilirsiniz; hatta onları hareketlendirebilirsiniz bile.

Neden Illustrator kullanmalısınız?

İkonlar ve illüstrasyonlar oluştururken başkalarına bağlı olmak istemiyor, “Kendi eserlerimi oluşturup sergileyebileceğim bir internet sitesi yaratabilmek harika olmaz mıydı ya? Üstelik lisans için endişelenmeme gerek bile kalmazdı, “ diye düşünüyorsanız Illustrator tam size göre ve yazımızın devamında vereceğimiz Illustrator kullanmanın püf noktaları sayesinde işiniz çok daha kolaylaşacak. Bize güvenebilirsiniz.

İpucu 1#: Her şeyden önce çizim yapın

İpucu 2#: Online kurslara katılın

İpucu 3#: Gölgelendirme ve vurgulama

İpucu 4#: Doğru renkleri kullanın

İpucu 5#: Çok fazla kafa yormayın

İpucu 6#: Şekil oluşturucu aracı kullanın

İpucu 7#: Kalemi kullanmaya alışın

İpucu 8#: Hesaplama yapın



Her şeyden önce çizim yapın

Tıkla ve sürükle, şuraya bir daire şuraya da bir dikdörtgen koy. Hayal ettiğiniz gibi olmadı, değil mi? Bu Illustrator’ün nasıl çalıştığını kavramanıza yardımcı olabilir ancak bu şekilde ortaya daha iyi tasarımlar çıkarmanız maalesef mümkün değildir.

Heveslenip direkt illüstrasyon yapmaya girişmek çoğu tasarımcının başlangıçta yaptığı bir hatadır; ancak bu şekilde başlarsanız pek fazla yol katedemeyeceğinizi söyleyebiliriz. Çözümü ise çok basit: Ikon ve illüstrasyonlarınızı oluşturmaya başlamadan önce oluşturacağınız şeyin çizimini yaparak bir taslak çıkarmak.

Tasarıma kafa üstü dalmak yerine önce mousenuzla bir şeyler karalayıp, taslak oluşturup ardından Illustrator ile şekilleri yaratmaya başladığınızda işlerin çok hızlı bir şekilde lehinize değiştiğini göreceksiniz.

Çizim yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise doğru fırçayı seçmek. Direkt kalın, siyah bir çizgiyle başlamak yerine ince ve açık renkli bir fırça kullanmak işinizi çok daha kolaylaştıracaktır.

Online kurslara katılın

Aklınızdaki sorulara cevap bulmak için kitaplara ya da forumlara danışabilirsiniz; ancak bunlardan hiçbirisi bir kurs kadar etkili olmayacaktır. Illustrator’ı daha iyi anlayıp daha iyi eserler ortaya çıkarmanızı sağlayacak bir kurs mucizeler yaratabilir. Yalnız bir kursa katılacaksanız ufak bir tavsiyemiz olacak: İllüstrasyon yeteneklerinizi geliştirmeye odaklı bir kursa katılmadan önce Adobe Illustrator’da ustalaşmanızı sağlayacak Adobe Illustrator odaklı bir kursa katılmanız sizin için en iyisi olacaktır.

Gölgelendirme ve Vurgulama

Eğer soru iyi bir illüstrasyonu basit bir illüstrasyondan ayıran şeyin ne olduğuysa, cevap hiç şüphesiz “Gölgelendirme ve vurgulama “ olmalıdır. Bu işlem ise son derece basit; yapmanız gereken tek şey tasarımınızda kullandığınız temel rengin iki daha koyu ve bir daha açık rengini kullanarak gereken yerlere gölge ve vurgu vermek. Peki, doğru renkleri nasıl mı bulacaksınız? Gelin bir sonraki adıma geçelim.

Doğru renkleri kullanın

Renk kullanımı, tasarımınızı çok üst seviyelere çıkarabileceği gibi sert bir şekilde yere çakılmasına da neden olabilir. Illustrator sayesinde, başka bir site kullanmanıza ya da üçüncü parti bir araca gerek kalmadan tasarımınız için doğru renkleri bulmakla kalmaz, aynı zamanda ne yaratmak istediğinize bağlı olarak farklı uyum kuralları arasından seçim de yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle:

İlk olarak Illustrator’ü açın ve ‘Pencere’ (Window)ye tıklayın.

Karşınıza aşağıdaki gibi bir araç çıkacak:

Buradan istediğiniz ana rengi ve uyum kuralını seçtiğiniz taktirde işin geri kalanını Illustrator sizin için halledecektir. Oldukça iyi, değil mi?

Peki hangi uyum kuralını seçeceğimi nerden bileceğim?

İçlerinden seçim yapabileceğiniz birçok farklı uyum kuralı mevcut. Tamamlayıcı, Bölünmüş tamamlayıcı, Analog, Triadic ve Monokromatik seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz; ancak başlangıç için Tamamlayıcı renkleri seçmek en sağlıklısı olacaktır.

Çok fazla kafa yormayın

Şimdi söyleyeceklerimiz yaratma ve tasarlama süreci için önemli olabilir; ancak bunun haricinde hayatın birçok yönü için de geçerlidir: Bir şeylerin üzerine gereğinden fazla düşünerek kendinizi hırpalamayın!

Aşırı düşünmek strese neden olup sizi yavaşlatır, yaratıcı olmanızı ve sanat eserlerinizi hızla üretmenizi engeller; yani faydasından çok zararını görürsünüz. Dilerseniz bir de şöyle bir örnekle anlatalım:

Diyelim ki bir tasarım yaptınız ve ilk başta sonuçtan oldukça da memnunsunuz; ancak Adobe Illustrator dosyasını kaydedip kapatmak yerine tasarımınınızda kullandığınız renkler, şekiller ve diğer her şey üzerine durup düşünmeye başladınız. Daha az bir süre önce gayet beğendiğiniz tasarım, şimdi gözünüze eksik ve geliştirilebilir gözükecektir.

İşte bu, bir gereksiz fazla düşünme örneğidir. Bunu yaptığınız taktirde kafanız bulanır, net göremezsiniz ve bu yüzden de aslında çok iyi olan bir tasarımı mahvedebilirsiniz. Bu gibi durumlar için size verebileceğimiz tek tavsiye; kafanızı çok yormadan yeni bir Illustrator dosyasına geçmeniz veya dışarıda rahatlatıcı bir yürüyüşe çıkmanız. Ertesi gün o memnun kalmadığınız tasarımı açıp baktığınızda ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hala memnun değilseniz de en azından artık olayı daha sakin bir kafayla ele alabilirsiniz.

Şekil oluşturucu aracı kullanın

Çizim aşamasını hallettikten sonra sıra şekil oluşturmaya gelir. Illustrator’da bir şeyler yaratmak için temelde iki seçeneğiniz vardır: Ya kalemi kullanıp çizgileri çizersiniz ya da şekilleri kullanıp ortaya istediğiniz bir şey çıkarırsınız. Ya da iki yöntemi birlikte kullanabilirsiniz, keyfiniz bilir.

Bir yöntem diğerinden kesinlikle daha iyidir demiyoruz; ancak mouse veya tablet kullanmakta sıkıntı çekiyorsanız, şekil yaratma aracını kullanmak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Nasıl mı? Şöyle:

Diyelim ki bir bulut yaratmak istiyorsunuz. Tabii ki de fırçayı seçip, bir bulut şekli elde edene kadar çizgiler çizabilirsiniz; ancak bu biraz vakit alabilir. Böyle yapmak yerine, şekil yaratıcıyla 4 adet daire ve bir adet diktörtgen yaratıp ardından bunları bir araya getirmek çok daha kolay olmaz mı? Aynen şu şekilde:

Kalemi kullanmaya alışın

Her tasarımcının illaki yaptığı bir şey var: Şekilleri yeniden yaratmak.

Aslında illüstratörlerin yaptığı şey de budur zaten; çevredeki şekilleri değiştirip baştan yaratmak. Bir daireye baktıklarında basit bir daireden çok daha fazlasını görürler, beyinleri o şekle yeni bir anlam yüklemeye programlıdır ve birçok illüstratör de bunu çocukluktan beri yapar.

Bunun için çoğu zaman kalemi kullanmanız gerekecek. Çok sık ihtiyacınız olacağı için kalemi kullanmaya bir an önce alışmanız sizin iyiliğinize olacaktır.

Tıklayıp sürükleyerek çizgi ve şekiller oluşturabildiğiniz kalem, aslında oldukça basit bir araç. Kalemi kullanmaya alışmanızın en iyi yolu ise bol bol pratik yapmak. Kalemle fotoğraflar üzerinden geçmek iyi bir başlangıç olabilir. Çizmek istediğiniz bir fotoğrafı seçip ayrı bir katmana alın ve fotoğraftaki şekillerin üstünden geçmeye başlayın; zamanla elinizin alıştığını fark edeceksiniz.

Hesaplama yapın

Illustrator kullanan çoğu kişi bunu bilmez; ancak güçlü tasarımlar yaratabildiğiniz Illustrator, sizin yerinize hesaplama da yapabilen bir matematik dahisidir.

Diyelim ki 229 piksel boyutunda bir dikdörtgen yarattınız ve bir de bu dikdörtgenin tam yarısı boyutunda bir dikdörtgen daha yaratmak istiyorsunuz. Cihazınızda ayrı bir hesap makinesi açmanıza hiç lüzum yok; zira yükseklik giriş kutusuna 229/2 yazmanız yeterli olacaktır. Illustrator geriye kalan her şeyi halleder ve bu dikdörtgenin yarısı boyutunda bir dikdörtgen yaratır.

Adobe Illustrator’ı kullanmanızı kolaylaştıracak ipucu ve püf noktaları yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Unutmayın ki ne olursa olsun tasarım yapmak kişisel bir süreçtir ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyen tek etken de sizsiniz. Yeteneğinize ve hayal gücünüze güvendiğiniz sürece her şey hallolacaktır. Bu süreçte size birazcık olsun yardımımız dokunduysa ne mutlu bize.