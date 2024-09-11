Adobe, komutlarla açıları, hareketleri, çekim mesafesini ve daha pek çok şeyi düzenlemeyi mümkün kılan metinden video oluşturma aracını duyurdu.

Adobe geçtiğimiz nisan ayında Creative Cloud uygulamalarında yapay zekâ desteğiyle video ve ses düzenlemeyi sağlayacak olan Firefly video modelini tanıtmıştı. Şimdi de Firefly üzerine inşa edilen ve hareketsiz görüntülerden video klipler üretebilecek yeni nesil yapay zekâ video araçlarını tanıttığı bir video yayımladı.

Yeni tanıtım videosunda, Adobe'un bu yılın başlarında duyurduğu ancak o zaman gösterilmeyen Firefly’ın metinden video oluşturma becerisiyle üretilmiş görüntüler yer aldı. Bu araç, kullanıcılara metin tanımları kullanarak video klipler oluşturma ve sonuçları kamera açıları, hareket ve çekim mesafesini simüle eden çeşitli “kamera kontrolleri” ile ayarlama imkanı tanıyor. Ayrıca aracın referans görüntülerden videolar da oluşturabildiği tanıtım videosunda yer aldı.

İşte tanıtım videosu

Videoya baktığımızda üretilen videoların kalitesinin OpenAI'ın Sora modeline paralellikler gösterdiği dikkat çekiyor. Adobe'un daha önce Premiere Pro'nun üçüncü taraf entegrasyonu için bu modeli incelediği biliniyor. Öte yandan Adobe'un aracı şu anda sadece 5 saniyelik görüntüler oluşturabiliyor.

Firefly'ın Sora'ya karşı avantajı ele geçirebileceği bir nokta da tanıtımda özel olarak öne çıkarılmış durumda. Adobe, Firefly'ın kullanımının ticari açıdan "güvenli" olduğunu söylüyor. Belirtilene göre firma bu modeli eğitmek için açık lisanslı, kamu malı ya da Adobe Stock'un lisanslı görsellerini kullandı. Bu da telif hakkı sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Adobe, yeni Firefly video modelinin Creative Cloud, Experience Cloud ve Adobe Express uygulamalarına entegre edileceğini belirtiyor. Ayrıca Photoshop'ta arka planlar için kullanılan Generative Expand özelliğine benzer şekilde mevcut videoların görünen alanını genişletebilen Generative Extend özelliğinin de geleceği vurgulanıyor.

Adobe, bu özellikleri yıl sonuna kadar kullanıma sunacağını da belirtiyor.