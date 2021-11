Afet anında yardıma hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak AFAD Acil mobil uygulaması, Google Play Store ve App Store’da yayınlandı. Uygulama sayesinde acil bir durumda tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız ve afetle ilgili bilgi almanız mümkün.

Depremler Türkiye’nin doğal olarak sahip olduğu ve olmaya devam edeceği bir sorun. Her yıl farklı illerimizde farklı şiddetlerde depremler yaşıyoruz. Bunun yanında etkisini her yıl daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği ve küresel ısınma da sel ve yangın gibi afetlerin daha sık yaşanmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla her an karşılaşabileceğimiz farklı afetlere önceden hazır olmamız gerekiyor.

Afet durumlarında yardıma en hızlı şekilde ulaşabileceğimiz modern araçlar üretmek, can kayıplarının önüne geçmek için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD da yakın zamanda bu işleve sahip bir uygulamayı kullanıma sundu ve uygulamanın nasıl kullanılacağını bir videoyla anlattı.

Gerekirse konuşmadan anında yardım çağrılabiliyor:

Vatandaşların deprem gibi afet anlarında hızlı ve kolay bir şekilde yardım ekiplerine ulaşmasını sağlayan mobil uygulama ‘AFAD Acil’ kullanıma açıldı. Yardım çağırmak için kısayollar bulunduran uygulamada afet anında ya da öncesinde işe yarayacak eğitim videoları da yer alıyor. Ayrıca uygulamada toplanma yerlerini de harita üzerinden görüntülemek mümkün.

Uygulamayı açtığınız gibi 112 hattına ulaşmanızı sağlayacak bir acil durum butonuyla karşılaşıyorsunuz. Bu butonun yanında durumunuzu ifade etmenizi sağlayacak ek butonlar bulunuyor. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz ekiplere gönderebileceğiniz hazır cümleler de mevcut. Ayrıca eğer sinyaliniz düşükse konuşmayı internet üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Uygulamada yakındaki acil durum toplanma alanlarına ulaşıp yol tarifi almak da mümkün. Haritayı açtığınızda sizi buraya götürecek en kısa rota oluşturuluyor. Ayrıca afet sırasında yapmanız gerekenleri anlatan kısa videolara ulaşmak da oldukça kolay. Android ve iOS için yayınlanan AFAD Acil’in kurulumunu öğrenmek ve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayarak İçişleri Bakanlığı’nın ilgili sayfasına gidebilirsiniz.