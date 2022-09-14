Ağlayan Bir Bebeği Sakinleştirmenin En İyi Yolu Nedir?

Bilim insanları, ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en etkili yolunu açıkladı. Çalışmaya göre ebeveynler, ağlayan bebeklerini beş dakika yürüyüşe çıkararak çocukların uyumalarını sağlayabilir.

Ebeveyn olan her insanın bildiği gibi, ağlayan bir bebeği sakinleştirmeye çalışmak bir süre sonra çekilmez bir hâl alabiliyor. Bilim insanları da çocukların ağlamasını geçirebilecek yöntemler üzerinde çalışıyor. İşte bu konudaki yeni bir araştırma, bunun küçük ama etkili bir yöntemle mümkün olabileceğini ortaya koyuyor.

Current Biology üzerinden yayımlanan çalışmadaki araştırmacılar, genel kanının aksine, bebekleri kollarınızda tutarak oturmanın onları yatıştırmak için tek başına pek de işe yarayan bir yöntem olmadığını ifade etti. Çünkü bu tarz bir uygulama, çocukların kalp hızını artırarak onları daha telaşlı hâle getirebiliyor. Peki ağlayan bir bebeği nasıl sakinleştireceğiz? Gelin beraber bakalım.

Çocuklarla beş dakikalık bir yürüyüş yapmak, uyumalarına yardımcı oluyor

Uzmanlar, ebeveynlerin ağlayan bebeklerini kollarında taşıyarak yürüyüşe çıkarmalarının bu can sıkıcı durumdan kurtulmanın en etkili yolu olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmaya göre, yalnızca 5 dakikalığına bebeklerini yürüyüşe çıkaran katılımcıların neredeyse yarısı çocuklarını kolayca uyutmayı başardı. Bu yöntemin, bebeklerin kalp atış hızını düşürdüğü ve uykuya dalmalarına yardımcı olduğu belirtildi.

Bilim insanları da konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Ağlayan bebekler, normalde uyanık oldukları gündüz saatlerinde bile beş dakikalık bir yürüyüş ile sakinleşip uykuya dalmaya eğimlidir” ifadelerini kullanarak yöntemin ne kadar etkili olduğuna dikkat çekti.

Yürüyüşten sonra çocuklarla oturmak, uyanmalarını engelliyor

Tabii ki çocuk uykuya daldıktan sonra onu yatağa yatırmanın da ayrı bir zorluk olduğunu söyleyebiliriz. Uyuyan bir bebek, yatağa yatırıldığında geri uyanabilir ve ebeveynin aynı şeyleri tekrar yaşamasına neden olabilir. Bu konuyu da irdeleyen araştırmacılar, ilginç bir şekilde yapılan yürüyüşün ardından çocuklarla beş dakika daha oturmanın onları uykuda tutma konusunda en başarılı yöntem olduğunu keşfetti.

Deneylerde, 13 bebekten dokuzunun önce yürüyüş, sonrasında da kucakta oturma tekniğiyle tekrar uyanmadan yatağa yatırılabildiği ifade edildi. Bu strateji kullanılarak uyuyan bebeklerin kapanan bir kapı ile bile uyanmadığı görüldü. Sonuç olarak da araştırmacılar, herhangi bir ani durma olmadan sabit hızda yapılan beş dakikalık yürüyüşlerin ve ardından çocuklar ile birlikte bir süre oturmanın en etkili yöntem olduğuna karar kıldı.

Bilim insanları bunun oldukça küçük çaplı bir araştırma olduğunu, konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ekliyor. Yine de bulgular, diğer memelilerde de görülen anne tarafından taşındığında rahatlama refleksinin insanlarda da etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Eğer siz de bir türlü çocuğunu uyutamayanlardansanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.