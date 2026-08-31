Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın sekizinci ayı ağustos da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki temmuz ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?
Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Ağustos 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Zirvede yeni sezonu gelen Prime Video dizisi Reacher yer alıyor. Onu Off Campus ve Game of Thrones takip ediyor.
Türkiye’de geçen ay en çok izlenen diziler
- Reacher - Prime Video
- Off Campus - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- From - TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- Mezarlık - Netflix
- Special Ops: Lioness - TV+
- The Last of Us - HBO Max & TV+
- Sıfır Bir - TV+