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Ağustos 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

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Türkiye'de ağustos boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

Ağustos 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız ağustos ayında en çok hangi filmler izlendi?

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Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Mubi’de yayımlanan Nasıl Seks Yapacağız?'ın zirvedeki yerini koruduğunu görüyoruz. Onu Prime Video'da yayımlanan Fırtına Kız ve Netflix'ten İyi ki Aldatılmışım! takip ediyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen filmler

  1. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  2. Fırtına Kız - Prime Video
  3. İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
  4. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok - Disney+ & TV+
  5. Son Gün Doğumu - Prime Video
  6. 365 Gün - Netflix
  7. Kurtuluş Projesi - Prime Video
  8. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  9. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  10. Sığınak - Prime Video
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