Akıllı telefonların yerini alacak diye tanıtılan ancak çıktığı günden beri eleştiri yağmuruna tutulan AI Pin'in arkasındaki şirket Humane, satılmak istiyor. Şirket yöneticileri, 1 milyar dolara yakın fiyata alıcı arıyorlar.

Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane isimli firma, geçtiğimiz aylarda ekransız ve giyilebilir bir telefon olarak nitelendirebileceğimiz “AI Pin”i tanıtmıştı. 699 dolarlık ürün, geçtiğimiz ay ise ürünü piyasaya sürmüştü. “Telefonların yerini alabilir.” denilen yapay zekâ destekli cihaz, ses yoluyla telefon benzeri işlevleri yerine getirebiliyordu.

Ancak hiç beklendiği gibi bir sonuç ortaya çıkmadı. Ürünü alanlar, özelliklerin düzgün çalışmadığını ve telefonlar kadar hızlı olmadığını belirtti. Hatta dünyanın en büyük teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee (MKBHD), AI Pin’i “Gördüğüm en kötü ürün.” olarak nitelendirdi. Hâliyle tüm bu başarısızlığın ardından şirkette işler pek iyi gitmemeye başladı. Şimdi ise Humane’in geleceğiyle ilgili yeni bilgiler geldi.

Humane yöneticileri, şirketi 1 milyar dolar dolara çıkabilecek bir fiyata satmak istiyor

Bloomberg’ün haberine göre Humane yöneticileri, şirketi satmayı düşünüyor. Şirket için 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir fiyat aradıkları da gelen bilgiler arasında. Humane’in eskiden Apple’da çalışan Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından yönetildiğini belirtelim. Satış konusunda şirketten henüz herhangi bir resmî açıklama yok.

Şirket, AI Pin için CosmOS isimli bir işletim sistemi de geliştirmişti. Bu sistem, yapay zekâ modellerinden bir ağa bağlanıyor ve sesli sorulara yanıt verebiliyordu. Aynı zamanda kamerası yoluyla gösterilen şeyleri de anlaması amaçlanıyordu. Ancak kullanıcı deneyimi konusunda vadettiğini asla veremedi, pil ömrü yetersiz kaldı, fazla ısınma sorunları yaşadı ve telefonların yerini alacak kadar bir şey hiç sunamadı.

2023 yılında şirkete 850 milyon dolarlık bir değer biçilmişti. Ancak bu değer, daha ilk ürünü piyasaya sürülmeden ve eleştiri yağmuruna tutulmadan önceydi. Şu anki değeri ne kadar bilemiyoruz ancak bunun altında olduğunu söylemek mümkün.

Gerçekten satılmak istenmesi durumunda kimlerin talip olacağını söylemek şimdilik zor. İstenen fiyatın çok yüksek olması da taliplilerinin sayısının çok az olacağını ortaya koyuyor. Gerçekten o paraları eder mi o da bir soru işareti. Şirketin belirsiz geleceğinin nasıl bir hâl alacağını zamanla göreceğiz.