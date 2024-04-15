Teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, geçtiğimiz yıl tanıtılan "Humane AI Pin" isimli cihazı inceledi. Brownlee, "geleceğin akıllı telefonu" denilen cihazı hiç ama hiç beğenmedi.

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Humane AI Pin olarak isimlendirilen bir cihazdan bahsetmiştik. Üretken yapay zekâ özellikleriyle donatılan bu cihaz, ekranı olmayan bir akıllı telefon olarak lanse edilmişti. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler, OpenAI CEO'su Sam Altman'in Humane AI Pin'e benzeyen bir cihaz için yatırımcı aradığını ortaya koymuştu.

Ancak şimdi, bu cihazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünyanın en popüler teknoloji odaklı YouTuber'larından Marques Brownlee, bu cihazla ilgili deneyimlerini paylaştığı bir video yayımladı. Yayımlanan video, Humane AI Pin'i yerin dibine gömüyordu.

"Şimdiye kadar incelediğim en kötü ürün"

Marques Brownlee, Humane AI Pin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar incelediğim en kötü ürün" şeklinde oldukça net bir ifade kullandı. İçerik üretici, cihazı kullanmanın çok zahmetli olduğunu ve üretken yapay zekâ özelliklerinin de o kadar etkili ve hızlı olmadığını ifade etti. Brownlee'ye göre Humane AI Pin, kötü görüntüsünün yanı sıra dış ortamda kullanılabilecek bir ürün değil.

Marques Brownlee'nin "Bugüne kadar gördüğüm en kötü otomobil" dediği Fisker, iflas noktasına geldi:

Yine de Marques Brownlee, Humane AI Pin'in bazı özelliklerinden memnun kaldı. O özelliklerden bir tanesi, cihazın hızlı sesli not kaydetme özelliğiydi. Her şeye rağmen bunun yeni bir girişim olduğunun altını çizen Brownlee, ekibe saygı duyduğunu da ifade etti.

Marques Brownlee'nin Humane AI Pin inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: