Apple, yeni nesil kablosuz kulaklıkları AirPods 4'ü resmen tanıttı. Lansman etkinliğinde tanıtılan AirPods 4, yenilikçi özelliklerle geliyor.

Apple, yeni nesil kablosuz kulaklıkları AirPods 4'ü resmen tanıttı. Lansman etkinliğinde tanıtılan AirPods 4, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki bu kulaklıklar hangi özelliklerle geliyor ve fiyatı ne kadar olacak?

Son dönemde Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları hakkında birçok spekülasyon vardı. Merak edien tüm sorular sonunda karşılığını buldu ve AirPods 4 resmi olarak duyuruldu. Kullanıcıların merakla beklediği bu yeni kulaklık modeli, birçok yeni ve heyecan verici özellikle piyasaya çıkacak.

AirPods 4 performansı ve teknik özellikleri:

Apple'ın yeni AirPods 4 modeli, dış kısmında daha oval bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bu modelde kullanılan H2 çip, sektördeki en iyi performansı sunuyor ve gelişmiş silikon işlemcisiyle daha zengin bas ve daha net tizler sağlıyor. Kişiselleştirilmiş çevresel ses özelliği mevcut ve makine öğrenmesi sayesinde kullanıcılar kafa hareketleriyle Siri'ye yanıt verebiliyor. Ayrıca arka plan seslerini etkin bir şekilde ortadan kaldıran bu kulaklıklar, konuşurken ortam gürültüsünü susturarak daha net bir iletişim sağlıyor.

AirPods 4, toplamda 30 saate kadar pil ömrü sağlayan daha küçük ve taşınabilir bir USB-C şarj kutusuyla geliyor. Bu model, kulaklıkların saplarına dokunarak çeşitli işlemleri gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor ve Apple'ın ilk USB-C girişli şarj kutusuna sahip. Apple Watch şarj cihazı ile de uyumlu olarak şarj edilebilecek.

Suya dayanıklılık özelliği:

AirPods 4, spor yapanları mutlu edecek önemli bir güncellemeyle geliyor. Kulaklıklar, IPX4 suya ve tere dayanıklılık sertifikasına sahip. Yoğun egzersizlerde veya yağmurlu havalarda su geçirme endişesi olmadan kullanılabilecek.

AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip yeni modelini tanıttı

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni bir AirPods modeli de tanıtıldı. Bu model şeffaflık modu ve uyarlanabilir ses gibi özelliklere sahip olacak. Gürültü engelleme açık olsa bile biriyle konuşurken buna adapte olabilecek.



AirPods 4 fiyatı:

AirPods 4'ün başlangıç fiyatı 129 dolar iken, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip modelin fiyatı 179 dolar olacak.