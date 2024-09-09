AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Yeni Modelini Tanıttı!

Apple, Glowtime etkinliğinde Airpods 4'ü tanıttı. Bu modelde Aktif Gürültü Engelleme özelliği de yer alıyor.

Apple, AirPods 4'ün aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni modelini tanıttı. Bu ikinci model, kullanıcıların çevresel sesleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak yenilikçi özellikler sunuyor.

AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme özellikleri

AirPods 4'ün yeni modelinde, aktif ses engelleme özelliği bulunuyor. Transparency modu sayesinde çevresel sesleri duymak mümkün olacak. Adaptive Audio özelliği, çevresel sesleri otomatik olarak engelleyerek kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor. Konuşmaya başladığınızda Adaptive Audio müziği veya sesi kapatacak ve konuşma bittikten sonra kaldığı yerden devam edecek.

Yeni AirPods modelinde ayrıca şarj kutusunda hoparlör bulunuyor. Find My özelliği ile kaybolan AirPods'unuzu bulmak daha kolay olacak; kulaklıklar ses çıkararak yerlerini belli edecek. Çevre dostu bir tasarıma sahip olan bu model, tamamen dönüştürülmüş fiber malzemeden yapılmış dış kaplama kullanıyor.

AirPods 4 fiyatı

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip AirPods 4'ün fiyatı 179 dolar, Türkiye fiyatı ise 8.000 TL olarak belirlendi. Bu yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla AirPods 4, kullanıcılarına üstün bir ses deneyimi sunmayı vadediyor.