Apple, AirPods kullananların işine yarayabilecek bir video paylaştı. Videoda, cihazlarda bazı kullanıcıların bilmediği kullanışlı özelliklere yer verildi.

Apple’ın Airpods modelleri, günümüzde en çok tercih edilen kablosuz kulaklıklar arasında üst sıralarda yer alıyorlar. Özellikle de Pro modeli, sunduğu gelişmiş ses ve gürültü önleme özellikleriyle kullanıcılar tarafından sık sık tercih ediliyor.

Tabii ki AirPods cihazların herkesin bilmediği özellikleri de var. Bunun farkında olan Apple, yakın zamanda YouTube’daki destek kanalından bir video paylaştı. Videoda, kullanıcıların yararlanabileceği 5 özelliğe yer verildi.

Apple’a göre çok işinize yarayacak 5 AirPods özelliği:

Yaklaşık 4 dakikalık videoda bu yararlı özelliklerin hepsine değinilmiş. Nasıl kullanılacakları da anlatılmış. Apple’ın derlediği bu özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Ses paylaşma: Bu özellik, dinlediğiniz sesi bir arkadaşınızla paylaşmanıza olanak tanıyor. Denetim Merkezi’nin sağ üstünden AirPod simgesine basıp ses paylaşmaya tıklayarak kullanabilirsiniz. Telefonunuz devamında yapmanız gerekenleri size gösterecek.

Bu özellik, dinlediğiniz sesi bir arkadaşınızla paylaşmanıza olanak tanıyor. Denetim Merkezi’nin sağ üstünden AirPod simgesine basıp ses paylaşmaya tıklayarak kullanabilirsiniz. Telefonunuz devamında yapmanız gerekenleri size gösterecek. AirPods’un ismini değiştirme: Ayarlardan AirPods’unuzu seçip isim kısmına bastığınızda açılan ekrandan cihazınıza istediğiniz ismi verebilirsiniz.

Ayarlardan AirPods’unuzu seçip isim kısmına bastığınızda açılan ekrandan cihazınıza istediğiniz ismi verebilirsiniz. Canlı dinleme: Bu özellik, iPhone’unuzun veya iPad’inizin mikrofon görevi görmesini sağlıyor. Bu cihazlar, sesleri kulaklıklara iletebiliyor. Telefonunuzu başka yere bırakıp bile dinleyebiliyorsunuz. Kullanmak da çok basit. Ayarlardan Denetim Merkezi’ne girin ve “İşitme” aracını ekleyin. Daha sonra Denetim Merkezi’ni açıp işitme simgesini seçip Canlı Dinleme’ye dokunun.

Bu özellik, iPhone’unuzun veya iPad’inizin mikrofon görevi görmesini sağlıyor. Bu cihazlar, sesleri kulaklıklara iletebiliyor. Telefonunuzu başka yere bırakıp bile dinleyebiliyorsunuz. Kullanmak da çok basit. Ayarlardan Denetim Merkezi’ne girin ve “İşitme” aracını ekleyin. Daha sonra Denetim Merkezi’ni açıp işitme simgesini seçip Canlı Dinleme’ye dokunun. Arka plan sesi: Dikkat dağıtan şeylerden kaçınmak için AirPods’unuzdan arka plan sesleri dinleyebiliyorsunuz. Ayarlar’dan önce “Erişilebilirlik”e, daha sonra da “Ses/Görsel”e girin. Arka Plan Sesleri bölümünden bu sesleri açın. Yağmur, okyanus ve daha birçok sesten birini seçip kullanabilirsiniz.

Dikkat dağıtan şeylerden kaçınmak için AirPods’unuzdan arka plan sesleri dinleyebiliyorsunuz. Ayarlar’dan önce “Erişilebilirlik”e, daha sonra da “Ses/Görsel”e girin. Arka Plan Sesleri bölümünden bu sesleri açın. Yağmur, okyanus ve daha birçok sesten birini seçip kullanabilirsiniz. Siri’yle bildirimleri dinleme: Bu özellik, kulaklığı takarken Siri’nin size bildirimleri okumasını sağlayarak telefona bakma ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Kullanmak için Ayarlar’daki Bildirimler kısmından “Bildirimleri Seslendir” bölümüne gidip özelliği aktif etmeniz yeterli.

Bu özelliklerin çoğu tüm AirPods modellerinde yer alıyor. Sadece Siri’yle bildirimleri seslendirme özelliği birinci nesil AirPods modellerinde çalışmıyor. Tabii ki AirPods’un yapabildikleri bunlarla sınırlı değil. iOS 17 ile Pro modele adaptif sesten konuşma tanımlamaya kadar birçok yenilik gelmişti. Apple’ın yukarıda bahsettikleri neredeyse tüm AirPods sahipleri için.