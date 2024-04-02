Bu yıl Apple'ın büyük oranda yenilemesi beklenen AirPods serisine uygun fiyatlı AirPods Lite'ın da dahil olacağı iddia edildi.

Analist Jeff Pu'nun yatırımcılarla paylaştığı nota göre Apple, yeni AirPods modelleri arasında yeni bir uygun fiyatlı modele de yer verecek. AirPods Lite, 2024 yılının ikinci yarısında piyasadaki yerini alacak. Pu'ya göre bu yıl göreceğimiz bir diğer model ise AirPods Max olacak.

Pu, paylaştığı notta AirPods üretiminin "düşük-maliyetli modelin çıkışı sayesinde" artacağını ifade etti. Rapor büyük oranda AirPods üretiminin Apple'ın genel tedarik zinciri ve partnerleri üzerindeki etkisine odaklanırken AirPods talebinin bu yıl %4 düşeceği ön görüldü. Bu durumun sebebi olarak ise var olan modellere olan talebin artık doymuş olması.

Birden fazla analist AirPods Lite'a işaret ediyor

Öte yandan raporda yeni düşük-maliyetli AirPods modellerinden ne beklememiz gerektiğine dair bir bilgi yer almıyor. Apple analizcisi Ming-Chi Kuo da Apple'ın 2024 için uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığını söylerken fiyat bilgisi olarak ise 99 dolara işaret ediyor.

Mark Gurman ise daha önce defalarca AirPods 4'ün bu yıl iki farklı modelle geleceğini ifade etmişti. Bu modellerden sadece daha üst varyantta gürültü engelleme gibi özellikler olacağını da açıklamıştı. Apple şu anda 2. ve 3. nesil AirPods, 2. nesil AirPods Pro ve AirPods Max ürünlerini satışta bulunduruyor.

Sizce Apple, AirPods Lite ile karşımıza çıkacak mı?