Apple'ın 2019 yılında bi' gösterip sonradan iptal ettiği AirPower, hiçbir zaman raflara çıkmamış olsa da prototipleri 5 yıl sonra çalışırken görüldü.

Kablosuz şarj teknolojisi uzun zamandır hayatımızda ancak açıkçası tahmin edildiği kadar yaygın hâle de gelmedi. Apple, AirPower adlı kablosuz şarj cihazını duyurmuştu ancak cihaz hiç piyasaya çıkmamıştı. Hatta kablosuz şarj cihazını neredeyse gören bile yoktu. Apple cihazların prototiplerini toplayan bir koleksiyoncu sayesinde AirPower çalışırken görüntülendi.

Her ne kadar bu prototip bugüne kadar gördüğümüz ilk çalışan prototip olmasa da Apple Watch şarj etmekte kullanıldığını gördüğümüz ilk AirPower oldu. Aslında Qi şarj sistemi kullanan Apple Watch bu şekilde şarj olamıyor. Videoda görülen Apple Watch 4'ün de bir prototip olduğunu hatırlatalım. İki demo cihaz bir arada gayet sorunsuz çalışıyor gibi gözüküyor.

Aşırı ısınma sorun gibi gözüküyor

Öte yandan Apple koleksiyoncusuna göre Apple Watch, AirPower ile şarj olurken gereğinden fazla ısınıyor. Muhtemelen bu ısınma sorunu Apple'ın cihazdan vazgeçmesinin yolunu açtı. Bir dönem "Birden fazla Apple cihazı aynı anda akıcı şekilde şarj edeceği" iddia edilen AirPower, aynı anda iki iPhone ya da bir iPhone ve bir iPhone aksesuarı şarj edebilecekti.

2017 yılında tanıtılan AirPower, 2019 yılında sessiz sedasız ortadan kaybolmuştu ancak öncesinde bazı prototipler, incelenmeleri için basın mensuplarına gönderilmişti. O günden sonra farklı teknolojilere yönelen Apple, AirPower tarzı teknolojilere yakın zamanda şans verecek gibi gözükmüyor.