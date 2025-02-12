Apple yeni bir sağlık araştırmasına başladığını duyurdu. iPhone, Apple Watch ve AirPods kullanıcılarının verilerini kullanarak yeni bir araştırma gerçekleştiriyor.

Apple, kullanıcı sağlığına yönelik yeni bir araştırma başlattı. Kullanıcı sağlığını daha iyi anlamak amacıyla Apple Health Study adlı yeni bir araştırma başlattı. Çalışma kapsamında, iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi cihazlardan toplanan verilerin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri incelenecek.

Apple, Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı Brigham and Women’s Hospital iş birliğiyle Apple Health Study adlı yeni bir sağlık araştırması başlattı. Şirket, daha önce yürüttüğü çalışmalarda 350.000’den fazla katılımcıya ulaşırken, bu yeni araştırmada Apple ve üçüncü taraf cihazlardan elde edilen verilerin sağlık durumlarını tahmin etme, izleme ve yönetme süreçlerinde nasıl kullanılabileceği incelenecek.

Apple Health Study hangi sağlık alanlarını kapsıyor?

Araştırma; fiziksel aktivite, yaşlanma, kalp sağlığı, dolaşım sistemi, zihinsel sağlık, işitme, menstrüel sağlık, ruh sağlığı, metabolik sağlık, hareket kabiliyeti, nörolojik sağlık, solunum sağlığı ve uyku gibi birçok sağlık alanını kapsıyor olacak. Çalışmaya katılan kullanıcılar ise istedikleri zaman veri paylaşımını durdurabiliyor olacaklar.

Apple, Research uygulaması üzerinden yürüttüğü sağlık araştırmalarının sonuçlarını düzenli olarak paylaştığını açıkladı. Apple Health Study’nin, şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı sağlık çalışmaları arasında yer aldığı belirtildi. Çalışmaya katılmak isteyen kullanıcıların ise iPhone’daki Research uygulamasının en güncel sürümünü indirerek kayıt olabileceği duyuruldu.