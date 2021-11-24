Akaryakıt İstasyonlarında Uzun Zam Kuyrukları Oluştu

Bu akşamdan itibaren geçerli olacak akaryakıt zamları nedeniyle vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Twitter kullanıcıları ise yaşanan kuyruklara tepki gösterdi.

Son birkaç günde doların ani yükselişi ve akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlardan sonra vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. 25 Kasım gecesinden itibaren geçerli olacak yeni zamları duyanlar ise yine akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG’ye 65 kuruş zam yapılmasının ardından oluşan uzun kuyrukları görüntüleyen kullanıcılar, bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Pek çok kullanıcı yapılan zamları eleştirdi.

Kilometrelerce kuyruklar oluştu.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da oluşan kuyruklar sosyal medya da büyük tepki çekti. Yakıt alabilmek için kuyruğa giren bazı vatandaşlar ise akaryakıt istasyonlarının yakıt satmayarak ürünleri ‘stokladıklarını’ iddia ederek bu haksızlığa isyan etti.

Sosyal medyada ise pek çok kullanıcı Türkiye’nin farklı noktalarında oluşan akaryakıt kuyruklarını paylaşarak hem oluşan kuyruklara hem de yapılan zamlara tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada paylaşılan o görüntüler;

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Bazı vatandaşlar ile yakıtları damacanaya doldurarak stoklamaya çalıştı

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