Doların bir günde 2 TL civarında değerlenmesi, akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi oluşturdu. Sabah saatlerinde gelen bilgilendirmelerin ardından EPGİS'ten resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamayla zamlar, resmileşmiş oldu.

23 Kasım 2021, Türkiye tarihine geçen bir gün oldu. Zira Türk lirası, akılalmaz bir şekilde değer kaybetti. Yalnızca 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 2 TL daha değerlenen dolar, bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 13,50'lere kadar ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaşanan olaylar üzerine açıklama yaptı. Ancak olan oldu ve an itibarıyla yeni zamlara hazırlanmak gerekiyor...

Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler, akaryakıt zammı konusundaki beklentilerin gerçekleşeceğini düşündürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) zamlar için engelleme kararı almazsa, yeni fiyatlar bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek diyorduk ki, EPGİS beklenen açıklamayı yaptı.

Beklenen Oldu: EPGİS; benzin, motorin ve LPG'ye zam geldiğini açıkladı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş ve LPG'ye de 65 kuruş zam gelecekti. Üstelik bu zamlar pompaya yansıyacaktı. Zam kararının gün içerisinde resmi olarak açıklanması beklenirken, korkutan doğrulama gerçekleşti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin, motorin ve LPG'ye zam geldiğini açıkladı.

EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre 25 Kasım 2021, saat 00:00 itibarıyla geçerli olacak zam; benzin için 1 lira 2 kuruş, motorin için 1 lira 6 kuruş olacak. LPG'deki zam miktarının ise 65 kuruş olduğu açıklandı.

İşte EPGİS'ten gelen açıklama:

Akaryakıt fiyatları bugün nasıl?

İstanbul Avrupa yakasının akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, benzinin litresinin 8,65 TL, motorinin litresinin 8,69 TL, LPG'nin litresinin ise 7,60 TL civarında olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlar, yarın itibarıyla;

benzin 9,67 TL ,

, motorin 9,75 TL ,

, LPG ise 8,25 TL

karşılığında satın alınabilecek.

Not: Fiyatlar, piyasa serbestisi nedeniyle bulunduğunuz il ve tercih ettiğiniz markaya göre birkaç kuruşluk değişiklik gösterebilir.