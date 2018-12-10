Telefon Bağımlılığı Zeka Geriliğine Sebep Oluyor

Yapılan araştırmalara göre, akıllı cihazlara olan bağımlılık beynin fizyolojik yapısını değiştirerek bazı hastalıklara neden oluyor.

Teknoloji belki de çağımızın en önemli buluşlarını bize getiren ve günümüzün olmazsa olmazı bir kavram. Çağımızın gereksinimleri, sağlık, eğitim, uzay çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve daha birçok konu teknolojinin yardımıyla kolaylıkla yönetilebiliyor. İnsanlık için bu kadar büyük bir öneme sahip bir kavramın, geleceğimiz için zararlı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tam 300 milyon dolar bütçe ayırarak gerçekleştirmeye başladığı bir araştırma, akıllı cihazlarla 7 saat ve daha fazla zaman geçiren çocukların beyin yapısını inceliyor. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu.

Araştırmada şimdiye kadar elde edilen verilere göre günde 7 ve daha fazla saatini ekran başında geçiren çocukların, beyin kortekslerinin yapısında ciddi bir incelme görüldüğü tespit edildi. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda, beyin korteksinin kalınlığının, yüksek IQ ile direkt olarak ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı. 5 yaşından sonra yavaş yavaş incelmeye başlayan bu yapı, yüksek zekalı insanlarda yıllar geçse de hala kalınlığını korumaya devam ediyor.

Araştırmaya tabi tutulan çocukların beyin yapılarının durumu MRI cihazıyla inceleniyor.

Araştırmada günün 7 saat ve daha fazlasını ekran başında geçiren çocuklar ile 2 saat harcayan çocuklar kıyaslandı. Ekran başında 7 saat ve daha fazla zaman harcayan çocukların hafıza fonksiyonları, algı kabiliyetleri ve bilişsel kabiliyetleri gibi hayati önem taşıyan konularda, yaşıtlarına göre ciddi anlamda geri oldukları tespit edildi.

Hafıza testi esnasında çocukların beyinlerinin taraması renklerle ifade ediliyor. Sadece kırmızı ve sarı bölgeler aktif bölgeler olurken, akıllı cihazlar ve bilgisayar oyunlarının fiziksel olarak beynin yapısını etkilediği de gözler önüne seriliyor.

Araştırmacılar aynı zamanda iki saatten fazla teknolojik aletlerle zaman geçiren çocukların da, dil yeteneği ve doğru düşünme kabiliyeti testlerinden düşük puanlar aldıklarını belirtiyorlar.

Şimdiye kadar 4500 çocuğun katıldığı araştırmalarda, hedef 9-10 yaş arası tam 11.000 çocuğun inceleneceği, çok daha geniş kapsamlı bir proje oluşturmak. Teknolojinin insan gelişimi üzerindeki fiziksel etkilerini açık bir şekilde görebilen bililm insanları, şimdi de bu bireylerin duygusal gelişimi ve mental sağlıklarının ne yönde etkilendiklerini görmek istiyorlar.

Araştırma ekibinde yer alan Dr.Dowling "Yüzde yüz olarak modern teknolojiyi kullandıkları için çocukların beyinlerinin bu şekilde gözüktüğünü ve bu sonuçlara ulaştığımızı söylemek mümkün olmasa da beyin korteksinin incelmesinin zeka ile ilgili olduğunu biliyoruz. İncelenen katılımcıların da ortak olarak bu şekilde bir semptom verdiklerini gözlemledik." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Peki akıllı telefonlar ne kadar zararlı?

Çin'de yapılan bir araştırma gösteriyor ki, günümüzde çocukların kendilerine ait bir cep telefonuna sahip olma yaşı ortalama 10 civarında. Bu yaşlardaki çocuklar ise cep telefonu ve akıllı cihazlar gibi teknolojik aletlere bağımlılık şeklinde düşkün oluyorlar. Ne yazık ki bu bağımlılık mental hastalıklar, anksiyete, depresyon gibi hastalıkları beraberinde getiriyor ve fiziksel anlamda da çocukların beyinlerini olumsuz yönde etkiliyor.

Avrupa ve Amerika'da toplam 1700 kişinin dahil olduğu araştırmalarda elde edilen sonuçlar ise durumun ne kadar vahim olduğunu daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sonuçlara göre kişiler tuvalette, banyoda hatta cenazelerde bile sürekli olarak telefonlarını kontrol ediyorlar.

Daha da ilginç olan ise çoğu insan Wi-Fi bağlantısının kendisi için hayati bir öneme sahip olduğunu ve Wi-Fi bağlantısı edinebileceklerse duş almaktan bile vazgeçebileceklerini belirttiler. Sigarayı bile bırakabileceklerini belirten katılımcılar, internet bağlantısının ve akıllı cihazların, insanlarla direkt etkileşim kurmaktan çok daha önemli olduğunu ifade ettiler.