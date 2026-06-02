Van'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Takalo, market alışverişi sırasında banka hesabını kullanamayınca hesabındaki bakiyeyi kontrol etti ve gördüğü miktar gerçekten akılalmaz seviyelerde.

Van’da yaşamını sürdüren 32 yaşındaki Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye yerleşti. Bir gün market alışverişi yapmak üzere kasaya gelen Takalo, banka kartının işlem yapmaması üzerine ne olduğunu anlayamadı.

Kartındaki sorunun nedenini öğrenmek amacıyla vakit kaybetmeden banka şubesine başvuran genç adam, hayatının şokunu banka görevlilerinden aldı. Banka şubesindeki görevli personeller, Takalo'nun hesap hareketlerini incelediklerinde kullanılabilir bakiye kısmında tam olarak 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş yazmaktaydı. Yaşanan bu akılalmaz durumu anlatan Takalo, şubedeki memurun önce durumu anlamayıp şefini çağırdığını, şefin de banka müdürünü çağırdığını belirtti. Tüm banka personelinin bilgisayar ekranı başında toplandığını ifade eden Takalo, yetkililerin de bu rakam karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktardı.

MASAK derhâl bloke koydu

Hesapta görünen bu astronomik tutar, güncel ekonomik verilerle hesaplandığında yaklaşık 21,8 milyar dolara denk geliyor. Teorik bir hesaplama yapıldığında bu meblağ, Ahmad Jahangard Takalo’yu dünyanın en zengin iş insanları sıralamasında ilk 120 kişi arasına sokabilecek büyüklükte bir ekonomik değere işaret ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kaynağı henüz belirlenemeyen bu yüklü para transferi sebebiyle Takalo’nun tüm banka hesaplarına anında bloke uyguladı. NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre yaklaşık bir aydır banka hesaplarını kullanamadığını belirten mağdur vatandaş, ani zenginlik ile hesapların kilitlenmesi arasında sıkışıp kalmış durumda.