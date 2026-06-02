Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Van'da Akılalmaz Olay: Bir Vatandaşın Banka Hesabına 999.999.999.999,99 TL Para Gönderildi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Van'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Takalo, market alışverişi sırasında banka hesabını kullanamayınca hesabındaki bakiyeyi kontrol etti ve gördüğü miktar gerçekten akılalmaz seviyelerde.

Van'da Akılalmaz Olay: Bir Vatandaşın Banka Hesabına 999.999.999.999,99 TL Para Gönderildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Van’da yaşamını sürdüren 32 yaşındaki Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye yerleşti. Bir gün market alışverişi yapmak üzere kasaya gelen Takalo, banka kartının işlem yapmaması üzerine ne olduğunu anlayamadı.

Kartındaki sorunun nedenini öğrenmek amacıyla vakit kaybetmeden banka şubesine başvuran genç adam, hayatının şokunu banka görevlilerinden aldı. Banka şubesindeki görevli personeller, Takalo'nun hesap hareketlerini incelediklerinde kullanılabilir bakiye kısmında tam olarak 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş yazmaktaydı. Yaşanan bu akılalmaz durumu anlatan Takalo, şubedeki memurun önce durumu anlamayıp şefini çağırdığını, şefin de banka müdürünü çağırdığını belirtti. Tüm banka personelinin bilgisayar ekranı başında toplandığını ifade eden Takalo, yetkililerin de bu rakam karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktardı.

İçerikten Görseller

Van'da Akılalmaz Olay: Bir Vatandaşın Banka Hesabına 999.999.999.999,99 TL Para Gönderildi!
2

MASAK derhâl bloke koydu

2

Hesapta görünen bu astronomik tutar, güncel ekonomik verilerle hesaplandığında yaklaşık 21,8 milyar dolara denk geliyor. Teorik bir hesaplama yapıldığında bu meblağ, Ahmad Jahangard Takalo’yu dünyanın en zengin iş insanları sıralamasında ilk 120 kişi arasına sokabilecek büyüklükte bir ekonomik değere işaret ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kaynağı henüz belirlenemeyen bu yüklü para transferi sebebiyle Takalo’nun tüm banka hesaplarına anında bloke uyguladı. NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre yaklaşık bir aydır banka hesaplarını kullanamadığını belirten mağdur vatandaş, ani zenginlik ile hesapların kilitlenmesi arasında sıkışıp kalmış durumda.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com