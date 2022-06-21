Çin'de Porno İzleyenleri Tespit Eden Kask Geliştirildi

Çinli bilim insanları, porno izleyen erkekleri zihin okuyarak tespit edebilen bir kask geliştirdi. Peki neden? İşte kaskın özellikleri ve olası kullanım amaçları...

Çin'de önce kafanızı karıştıracak makalemizi okumaya devam ettikçe nedenini anlayacağınız bir gelişme yaşandı. Jiao Tong Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, tabiri caizse "porno polisi" geliştirdiler. Yapay zeka destekli sistem, ülkedeki erkeklerin zihinlerini okuyup, porno izleyip izlemediklerini anlayabilecek düzeyde.

Bilim insanlarının yaptıkları açıklamaya göre geliştirilen porno polisi, kask benzeri bir yapıya sahip. Özel sensörlere ve bir algoritmaya sahip olan kask, bir erkeğin porno izlediğini anlıyor ve hatta bununla ilgili alarm veriyor. İyi de isteyen, istediğini izleyemez mi? Çinli bilim insanları neden böyle bir şey yapma gereksinimi hissettiler?

Çin'de porno izlemek yasak!

Çin'de porno izlemek yasal bir şey değil ve hatta bunun bir cezası var. İşte Çinli bilim insanları da tam olarak bu nedenden ötürü böyle bir kask geliştirmiş gibi görünüyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var.

Uzmanlara göre Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka destekli porno polisi, sıradan Çinliler tarafından kullanılmayacak. Uzmanlar, bu kaskın ülkedeki baskıcı zihniyet ve sansür uygulamalarına yardımcı olmak için kullanılabileceğini söylüyorlar. İlginç karar, dünya gündeminde kendisine yer bulabilir gibi görünüyor.