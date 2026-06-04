Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Trafik Cezası Kesildi: 1 Milyon TL'nin Üzerinde!

Rutin bir denetim sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yeni trafik kanunu kapsamında rekor bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Trabzon’un Of ilçesinde gerçekleştirilen rutin denetimler, Cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçen devasa bir trafik cezasıyla sonuçlandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peş peşe kural ihlali yaptıktan sonra polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, takibin ardından yakalandı ve yeni trafik kanunu kapsamında 1 milyon TL'yi aşkın bir faturayla karşı karşıya kaldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

5 farklı ihlal milyonluk cezayı getirdi

Trabzon’un Of ilçesinde rutin denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, trafikte peş peşe kural ihlalleri gerçekleştiren bir sürücüyü tespit etti.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, ekiplerin takibi sonucunda kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Durdurulan sürücünün hem trafiği hem de çevredeki can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokacak çok sayıda ihlalde bulunduğu belirlendi.

Bu yılın ilk aylarında Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, katlanarak artan ceza oranlarıyla birlikte ilk kez bu kadar büyük bir ceza dosyasında uygulandı. Yakalanan sürücü hakkında tam 5 farklı suçlamadan yasal işlem başlatıldı. Sürücünün dosyasına alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak ve polisin "dur" ihtarına uymamak maddeleri tek tek işlendi. Tüm bu kural ihlallerinin alt alta eklenmesiyle birlikte, sürücüye kesilen toplam idari para cezası 1 milyon 200 bin TL'yi aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek trafik cezası olarak kayıtlara geçti.