Yeni bir rapora göre birçok akıllı telefon üreticisi, 7.000 mAh pilden daha büyük piller kullanabilmek için farklı yöntemler denemeye başlamış durumda.

Silikon-karbon piller, kullanılmaya başladığı ilk günden bu yana akıllı telefonlarda devrim yarattı. Artık bu piller sayesinde telefonlar daha ince kalırken bile büyük piller taşıyabiliyor ve uzun süre şarj edilmeden kullanılabiliyor ancak pil kapasitesinin de bir sınırı var ve telefon üreticileri bu sınıra dayanmaya başladı.

Yeni raporlara göre şirketler, pilleri büyütmenin farklı yollarını arıyor ve daha önce pek denenmemiş malzemeleri ve tasarımları gündeme getirmeye ve bazı testler uygulamaya başladılar.

Apple'ın yaptığı gibi yaratıcı çözümlere başvurulacak

Sızan bilgilere göre bazı markalar, pilin şeklini değiştirerek daha fazla kapasite sığdırmanın yollarını araştırıyor. Örneğin Apple, iPhone'larında L şeklinde piller kullanarak bu konuda zaten uzun süredir aktif. Artık çinli üreticiler de benzer bir yol izleyerek pilleri daha büyük hâle getirmeyi planlıyor.

Ayrıca bazı firmalar, pilin dış malzemesini çelikle değiştirerek ısıyı daha iyi dağıtmayı hedefliyor. Bu sayede daha büyük piller kullanıldığında oluşabilecek ısı riskleri azalacak ve telefonun içindeki diğer parçaların da ömrü uzayacak.

Bu yenilikleri hemen görmeyeceğiz ama 2026’da çıkacak amiral gemisi telefonlarda bu yeni nesil pil teknolojileriyle tanışmamız muhtemel ve artık 7.000 mAh belki de en düşük konfigürasyon olarak kabul görmeye başlayacak.