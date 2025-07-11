Paylaşılan ekran görüntülerine göre YouTube'da, tekin olmayan sitelerdeki sahte "bilgisayarınıza virüs bulaştı" reklamlarını taklit eden reklamlar gösteriliyor. Söz konusu reklamlar, güvenliği şüpheli uygulamaları indirmeye yönlendiriyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının yıllardır karşılaştığı sahte virüs uyarıları, şimdi yepyeni bir mecraya sıçramış durumda: YouTube reklamları. Genellikle düşük çözünürlüklü, abartılı metinler içeren bu içerikler, kullanıcıları panikletip sahte güvenlik yazılımları indirmeye teşvik ediyor.

Son olarak, bir YouTube reklamında görülen bu sahte uyarı, aslında bir pop-up değil. Ancak görüntü itibarıyla iOS sistem uyarılarını taklit eden bir görsel içeriyor ve reklamda şu ifadeler yer alıyor: “iPhone’unuz (247) virüs tarafından ciddi şekilde zarar gördü! SIM kartınız, verileriniz, fotoğraflarınız ve kişilerinizi kaybedebilirsiniz.”

Sahte reklamlarla gözünüzü korkutup zararlı yazılımlar indirmeye taşvik ediyorlar

Söz konusu reklam, zararlı yazılım iddiaları bulunan bir temizlik uygulamasına yönlendirme yapıyor. Üstelik bu uygulamanın arkasında, yeni kurulmuş ve çok zayıf gizlilik politikalarına sahip Çin merkezli bir şirket bulunuyor. İlk bakışta komik ya da önemsiz görünebilecek bu tip içerikler, özellikle ileri yaştaki kullanıcılar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Verilere göre 55 yaş üstü kullanıcıların YouTube izleme süresi son iki yılda iki katına çıktı. Hatta bu yaş grubunun izleme oranı, genel ortalamaya göre %80 daha hızlı artıyor. Bu da siber suçluların neden özellikle bu kullanıcıları hedeflediğini açıklar nitelikte.

Sahte uyarı, iPhone kullanıcılarını App Store'daki bir uygulamaya yönlendiriyor ama uygulamanın App Store'da olması her zaman güvenli olduğu anlamına gelmiyor

Reklamda önerilen uygulama, App Store’da "Üretkenlik" kategorisinde 50. sıraya kadar yükselmiş durumda. Ancak yapılan hızlı bir analiz, uygulamanın LLM (büyük dil modeli) tabanlı, genel geçer gizlilik metinleri kullandığını ve kullanıcı verilerini nasıl işlediğine dair açık olmayan maddeler içerdiğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle uzmanlar, kullanıcıları özellikle şu konuda uyarıyor: Fotoğraf galerisi, kişi listesi veya benzeri hassas verilere erişim isteyen uygulamalara karşı daha dikkatli olunmalı. Ekran görüntüsünden de anlayabileceğiniz gibi sahte virüs uyarıları şimdilik yurt dışındaki kullanıcıları etkiliyor ama yakın gelecekte Türkçe olarak sizin ya da yakınlarınızın karşısına çıkması da son derece olası.