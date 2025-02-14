Alibaba CEO'su Joe Tsai, yapay zekâ teknolojileri için Apple ile anlaştıklarını resmî olarak açıkladı. Peki Apple, zaten Apple Intelligence teknolojisine sahipken neden böyle bir şey yaptı?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Çinli Alibaba arasındaki iş birliği iddialarından bahsetmiştik. Edinilen bilgilere göre Apple, Çin'deki müşterilerine yapay zekâ özellikleri sunabilmek için Alibaba ile anlaşma yapmak üzereydi. Bu haber, Alibaba hisselerine doğrudan etki etmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Alibaba CEO'su Joe Tsai, Dubai'de düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili açıklama yaptı. Joe Tsai tarafından yapılan açıklama ile Apple ve Alibaba arasındaki iş birliği resmî olarak doğrulanmış oldu.

Alibaba CEO'sunun açıklaması şöyle

Çin'deki bir dizi şirketle görüştüler. Sonunda bizimle iş yapmayı seçtiler. Telefonlarına güç sağlamak için yapay zekâ teknolojilerimizi kullanmak istiyorlar. Apple gibi harika bir şirketle iş yapmaktan büyük onur duyuyoruz.

Apple'ın sadece Çin pazarı için Alibaba ile anlaşma yapmasının tek nedeni, Apple Intelligence. Çin yasaları gereğince bu ülkedeki yapay zekâ teknolojilerinin Çinli şirketlerin kontrolünde olması gerekiyor. İşte bu yüzden Apple Intelligence, Çin'de henüz kullanılamıyordu. Bu anlaşma ile Apple'ın yapay zekâ özellikleri, Alibaba liderliğinde Çinli kullanıcılarla buluşmuş olacak.