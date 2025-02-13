Apple, 2023’te Elon Musk’ın tartışmalı paylaşımları nedeniyle durdurduğu X reklamlarına 15 ay sonra geri döndü.

Apple, Elon Musk'ın X platformunu satın almasının ardından 2023 yılında reklamlarını durduran şirketlerden biri olmuştu. Yaklaşık 15 ay sonra X'te yeniden reklam göstermeye başladı.

Apple, 2023 yılında Elon Musk'ın tartışmalı paylaşımları ve içerik denetleme politikalarına yönelik endişeler nedeniyle X'teki reklamlarını durdurmuştu. Şimdi ise bu platforma geri döndü ve yeniden reklam vermeye başladı. Peki, bu süreçte neler yaşandı?

Aylar sonra yeniden reklam verdi

Elon Musk’ın platformu satın almasından sonra, X’in içerik denetimi politikaları yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Avrupa Birliği, platformun reklam şeffaflığı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan, X geçtiğimiz yıl büyük reklam verenlere karşı antitröst (rekabet karşıtı uygulamalar) davası açtı. Şirket, bazı markaların toplu boykot düzenleyerek milyarlarca dolarlık reklam gelirini bilinçli şekilde platformdan çektiklerini öne sürdü.

Aynı dönemde Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery ve IBM gibi büyük şirketler de benzer adımlar atmıştı. Son dönemde bu şirketlerin neredeyse tamamı X platformuna geri döndü. Apple ve Apple TV hesapları, Safari’nin gizlilik özellikleri ve Apple TV Plus dizisi Severance için X üzerinde tanıtımlar yapmaya başladı. Apple’ın ocak ayı itibarıyla X üzerinde reklam vermeyi test etmeye başladığı bildiriliyor.

Apple’ın X’e geri dönmesi, büyük markaların platforma yönelik tutumunda bir değişim yaşandığını gösteriyor. Ancak X’in içerik denetimi politikalarına dair tartışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği’nin yürüttüğü soruşturma ve platformun reklam politikalarına yönelik eleştiriler önümüzdeki süreçte de gündemde kalmaya devam edecek.