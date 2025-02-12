Alibaba hisseleri, Apple ile Çin’de iPhone’lara yapay zeka özellikleri getireceği iddialarının ardından %8’den fazla değer kazandı.

Alibaba, Apple ile Çin’de iPhone’lara yapay zeka özellikleri getirmek için çalıştığına dair çıkan haberlerin ardından borsada yükselişe geçti. Hong Kong’da işlem gören hisseler, çarşamba günü %8’den fazla değer kazandı.

Apple ile ortaklık yapacağı haberleri çıktıktan sonra Alibaba hisseleri değer kazandı. Hong Kong’un Hang Seng Endeksi, Alibaba’daki yükselişin etkisiyle günü %2,6 artışla kapattı. Teknoloji şirketlerini kapsayan Hang Seng Teknoloji Endeksi de benzer bir oranda yükselirken, bu artışta Çin merkezli yapay zeka firması DeepSeek’in sektöre sağladığı ivme etkili oldu.

Alibaba’nın yükselişi yapay zeka hamlesiyle hız kazandı

Alibaba’nın hisseleri, Hong Kong borsasında yılın başından bu yana %38, New York Borsası’nda ise %33 artış gösterdi. Şirketin hisse değerindeki bu yükseliş, Apple ile olası iş birliği haberlerinden önce başlamıştı. 29 Ocak’ta Alibaba, yeni nesil yapay zeka modeli Qwen 2.5’i tanıtmıştı. Yaşanan bu gelişme, Çin’deki yapay zeka sektörüne olan ilgiyi artıran faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin Çin’e yönelik uyguladığı gümrük vergileri, Çinli teknoloji firmaları için kısa vadeli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Analistler, şirketlerin bu tür baskılardan etkilenmemek için Güneydoğu Asya gibi pazarlara daha fazla yönelmesi gerektiğini belirtiyor. Öte yandan, Çin ekonomisindeki düşük tüketici harcamaları, deflasyon riski ve emlak sektöründeki sıkıntılar, teknoloji hisseleri için belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

Son dönemde Çin borsalarında toparlanma sinyalleri görülmeye başladı. 2025’in başında düşüşle başlayan piyasalarda, yatırımcılar yeniden alıma yöneldi. Ünlü yatırımcı David Tepper, geçtiğimiz yıl Çin hisse senetlerinin ucuz olduğunu belirterek piyasaya giriş yapmıştı. Son çeyrekte, hedge fonu Appaloosa Management, Alibaba, PDD ve JD.com’daki yatırımlarını artırdı.