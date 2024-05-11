Bira başta olmak üzere neredeyse tüm alkoller, kısa sürede uykumuzu getirebiliyor? Peki bunun sebebi ne olabilir?

Alkol tüketen biriyseniz bir süre sonra gözlerinizi açamayacak derecede uykulu hissettiğiniz olmuştur. Hatta bir de dışardaysanız bu durum çileye dönüşür.

Sahiden nasıl oluyor da alkol içinde bir anda 2 gündür uyumuyormuşuz gibi bir uyku isteği bastırıyor?

Alkolün, beynimizin üzerindeki etkisi bir gerçek.

Alkol, birkaç yudumdan sonra beynimizi etkilemeye başlıyor. Kuzey Carolina Üniversitesinden, Tıp Fakültesinde Psikiyatri ve Farmakoloji Profesörü A. Leslie Marrow, alkolün merkezi sinir sistemi üzerinde büyük etkilerinin olduğunu söylüyor.

Alkollü bir içeceği içmeye başlamımızdan 20 dakika sonra, kan dolaşımına karışıyor. Üstelik küçük bir molekül olduğundan kan-beyin bariyerini kolayca geçip beyin hücrelerini etkileyebiliyor.

Alkol, protein moleküllerini hedef alıyor.

Alkol, beyindeki en önemli inhibe edici "GABA" adlı nörotransmitterin (Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka tür bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallar) etkilerini artırıyor.

Bu etkinliğin artması ise beyin aktivitelerini yavaşlatıyor ve sonucunda mayışma ile uyku hâline yol açıyor. Alkol, merkezi sinir sistemimizi baskılıyor da diyebiliriz.

Beyindeki bir kimyasalın seviyesini de artırıyor.

Alkol, uykuyu düzenleyen ve tetikleyen bir molekül olan “adenosin” kimyasalının beyindeki seviyesini yükseltiyor. Normal zamanda, uyanık olduğumuz süre boyunca beyinde biriken bu kimyasal, uyku ihtiyacımızın artmasına sebep oluyor.

Alkol alındığında ise süreç normalden çok daha hızlı oluyor ve adenosin seviyesi arttıkça uyku isteği de artıyor.

Hormonlarda bile değişime sebep oluyor.

Vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen melatonin hormonu, gece boyunca uyumamızdaki en büyük etken. Alkol aldığımızda ise melatonin hormonunun üretimi etkileniyor ve sonucunda yine uykuya sebep oluyor.

İşte tüm bu sebepler, 1-2 biradan ya da birkaç kadeh şaraptan sonra gözlerimizin küçülmesine, mayışmamıza ve yatağı düşlememize neden oluyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: