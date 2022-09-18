Alkollüyken Neden Absürt Hareketler Yaptığımız Açıklandı

Bilim insanları, alkollüyken neden absürt davranışlara ve olaylara daha yatkın olduğumuza dair bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçlarına göre alkol, karar mekanizmamızı bir hayli etkiliyor.

İçerisinde alkol alma içeren hikayelerin neredeyse hepsinde asla ayık kafa ile yapılmayacak absürt olaylar yer alıyordur. Bir insanın alkol aldığında kaybettiği bilinç ile neden bu tarz şeyler yaptığının bilimsel olarak sebebi açıklandı.

Bilimsel araştırmalara göre alkol alınca ve sarhoş olunca, bir nevi ‘geleceği görme yetimizi’ kaybediyoruz. Bu yüzden de alkol alınca sonrasında pişman eden davranışlar sergileyebiliyoruz. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Alkol almak tahmin etme yeteneğimizi kısıtlıyor

Ayık bir kafayla yakın geleceğe dair bir karar verecekken beynimizden oluşabilecek olası senaryoları geçirir, artılarını eksilerini tartar ve buna göre karar veririz. Alkolü belirli bir miktarın üzerinde alınca ve kan dolaşımımıza belirli bir miktarın üzerinde karışınca, bu karar mekanizmamız sabote edilmiş oluyor.

Dolayısıyla alkollüyken yakın geleceğe dair karar verdiğiniz sırada bu mekanizma çalışmıyor, oluşabilecek senaryoları ayırt edemiyor ve tabiri caizse bodoslama olayın içine dalıyorsunuz. Bu sebeple alkollüyken saçma sapan absürt şeyleri yapmaya daha yatkın oluyoruz.

Eğer dilerseniz alkolün karar verme mekanizmamıza olan etkilerini inceleyen araştırmanın tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.