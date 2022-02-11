Twitch Yayıncısı Alliestrasza'ya Canlı Yayında Polis Baskını

Bir canlı yayın platformu olan Twitch, her geçen gün farklı bir konuyla gündeme geliyor. Yayınlar sırasında genelde eğlenceli dakikalar yaşansa da, bazı anlarda izleyiciler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşabiliyor. Twitch yayıncısı Alliestrasza'nın bir izleyicisi tarafından ihbar edilmesi üzerine yayını polis tarafından basıldı. Olayın ardından yayını kapatan Allie, iyi olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitch dünyası, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ‘kara para aklama’ skandalıyla çalkanlanmıştı. Yayıncılardan birçoğu açıklama yaparak yaşanan olayların perde arkasını gözler önüne sermişti. Bazı yayıncılar ise bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirmekle kalmayıp, Twitch’ten başka platformlarda yayınlarına devam edeceklerini duyurdu. Twitch yayınlarına devam eden bazı yayıncılarınsa başı izleyicileriyle dertte gibi görünüyor.

Biliyorsunuz ki Twitch bir canlı yayın platformu ve bu da yayıncıların çok dikkat etmesini gerektiriyor. Twitch yayınlarında yaşanan bu kazalar çoğu zaman izleyenlere eğlenceli anlar yaşatsa da her zaman öyle olmayabiliyor. Kazaların yanı sıra yayıncılar bazen izleyicilerinin de kurbanı olabiliyor. Özellikle yurtdışında birçok yabancı Twitch yayıncısının izleyicileri tarafından ihbar edilmesinin üzerine evinin canlı yayında polis ekipleri tarafından basıldığını görebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde de ünlü kart oyunu Hearthstone yayıncılarından Alexandra “Alliestrasza” Macpherson’ı izleyenler şahit oldukları görüntüler karşısında gözlerine inanamadı.

Silahlı polis ekipleri yayıncının evine baskın düzenledi

İzleyicisi tarafından polis ekiplerine ihbar edilen Alliestrasza, yayınını yeni açtığı sırada evin alt katından gelen sesleri duyuyor ve aşağıya inen yayıncı polis ekipleriyle karşılaşıyor. Bir süre sonra Alliestrasza, odanın kapısından "Şu anda polis ekipleri evimi bastı" diyerek tekrar aşağıya iniyor. Yayının tamamının bir videosu mevcut değil ancak yayından alınan bazı kısa kliplerde odaya silahlı üç polis memurunun girdiği ve etrafı aradıkları görülüyor. Yayını izleyen kişilerden bazıları gördüklerinin bir şaka olduğunu düşünürken, bazılarıysa Alliestrasza’nın iyi olup olmadığını merak ediyor.

Alliestrasza yayını kapatmadan önce son olarak, evinde çok ‘kibar’ polis memurları olduğunu ve iyi olduğunu açıklayarak yayını sonlandırıyor. Bu durum malesef özellikle yurtdışında çok sık yaşanıyor ve bunu “SWATTED” olarak adlandırıyorlar. İzleyenler bunu eğlenmek için yapıyor olsa da yayıncılar bu durumdan oldukça sıkılmış durumda.