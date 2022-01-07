Twitch Dolandırıcılarının Kaç TL Vurgun Yaptığı Açıklandı

Kredi kartı dolandırıcılarıyla ortaklaşa çalışan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ünlü Twitch yayıncılarının şu ana kadar yaptıkları işlemlerle milyonlarca TL değerinde vurgun yaptıkları ortaya çıktı. İşte elde edilen son bilgiler…

İnternet tarihinde yapılan en büyük dolandırıcılık olaylarından birine ev sahipliği yapan ünlü yayın platformu Twitch, son dönemde bu konuyla ilgili yaşanan gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü yayıncıların ve e-sporcuların dolandırıcılık ve kara para aklama olaylarına karıştığı iddiaları gün yüzüne çıktığında Twitter üzerinden #TemizTwitch etiketiyle konuya tepki gösterilmişti.

Bunun ardından ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, dolandırıcılara sert bir dille tepki göstermiş ve suçlarını itiraf etmelerine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmamasından dolayı platformdan ayrılma kararı almıştı. Üç gün önceyse 11 ilde çalışmalar başlatıldı ve 40 dolandırıcı göz altına alındı. Tren halinde adliyeye sevk edilen dolandırıcıların kaç TL vurgun yaptıkları da gün yüzüne çıktı.

Twitch dolandırıcılarının bu işlemi nasıl yaptıklarını anlatmıştık:

Şu ana kadar kart dolandırıcılığı suçuyla gözaltına alınan yayıncıların 1 milyon dolarlık, yani şu anki dolar kuruyla 13 milyon 830 bin TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetimiyle İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kopyalayarak çoğalttıkları kredi kartlarıyla milyon liralar elde eden dolandırıcıların peşine düştü. Kredi kartı dolandırıcılarının ünlü Twitch yayıncılarıyla işbirliği içinde olduğu ve elde ettikleri paranın %30’unu da kendilerine aktardığı öğrenildi.

Dolandırıcılıkla ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki videomuzdan da öğrenebilirsiniz: