Twitch, Bazı Kullanıcı İsimlerinin Yasaklanacağını Açıkladı

Popüler yayın platformu Twitch, daha güvenli bir deneyim sunmak için kullanıcı isimleri politikasında garip bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Yeni kurallara göre artık platformda 'cinsellik, nefret söylemi, uyuşturucu' gibi şeyleri çağrıştıran kullanıcı isimleri yasaklanacak.

Son zamanlarda yaşanan kara para aklama ve dolandırıcılık olayları; bu olaylar sonucunda da milyonlarca vurgun yapılması ile ülkemizin gündemine oturan Twitch, dünyanın en popüler yayın platformları arasında yer alıyor. Bu tarz olaylar yaşansa da dev platform, her gün milyonlarca insana hizmet vererek farklı alanlarda içerik üreticilerinin yayın yapmasını sağlıyor.

Takip edenlerin bildiği gibi Twitch’te yayın yapan içerik üreticileri ve normal kullanıcılar; farklı kullanıcı isimleri ile platformda yerini alıyor. Bu isimlerin de bazen kötü sonuçlara yol açabileceği düşünülüyor. Şimdi de bu konuda dev platformdan bir adım geldi. Yapılan açıklamalara göre Twitch, platformdaki kullanıcı isimlerine yönelik yeni bir önlem aldı.

‘Nefret söylemi, cinsellik, uyuşturucu’ çağrışımı yapan isimler engellenecek

Gelen haberlere göre güvenlik politikasını güncelleyen Twitch, artık platformda ‘nefret söylemi, cinsellik, ağır uyuşturucular, cinsel organlar’ gibi şeyleri çağrıştıran kullanıcı isimlerini yasakladı. Dev platform; bu kararın daha güvenli ve aile dostu kullanıcı adları ile insanların rahat etmesini sağlayabilmek için verdiğini ifade etti. Ayrıca, ‘alkol, marihuana (esrar olarak da bilinir) ve tütün’ gibi ürünlerin çağrışımını yapan isimlerin ise ‘ağır uyuşturucu’ kapsamına girmeyeceğini ve yasaklanmayacağı da açıklamalara eklendi.

Amazon’un sahip olduğu platform alınan karar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mevcut politikamız kapsamında bildirilen birçok rahatsız edici kullanıcı adını kaldırmış olsak da Twitch’te daha çeşitli, güvenli ve kapsayıcı bir küresel topluluk geliştirmek için bu tarz daha güçlü önlemler almanın gerekli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberlere göre Twitch, bu kuralların yürürlüğe girmesinden önce tüm kullanıcılara 1 Mart 2022 tarihine kadar süre vereceğini; bu tarihten sonra da kurallara uymayan hesapların askıya alınacağını da sözlerine ekledi. Bunun sonucunda da platformdaki insanların deneyiminde bir sorun olmadan yeni bir kullanıcı ismi düşünmek ve ‘markalaşma’ çabalarını düzeltmek için zamanının olacağı ifade edildi. Son olarak ‘cinsellik ve ağır uyuşturucu’ çağrıştıran ve politikaya uyup uymadığı belli olmayan isimlere de 1 Mart tarihinden sonra isimlerini değiştirmek için bir şans tanınacağı açıklamalarda yer aldı.