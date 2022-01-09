Dev yayın platformu Twitch’in 4 popüler yayıncısı, Twitch’te sürdürdükleri yayın hayatlarını sonlandırarak popüler yayın platformu Nimo TV’ye geçti.

Oyun piyasasının neredeyse yarısına hâkim olan Tencent’in alt firması Huya’nın sahip olduğu canlı yayın platformu Nimo TV, oldukça popüler olmaya başladı. Bugün ise bu popülerliği hızla arttıracak yeni bir haber yayıldı.

Kazandığı popülerlikle son zamanlarda dev yayın platformu Twitch’e rakip olmaya başlayan yayın platformu Nimo TV, Twitch’in popüler 4 yayıncısının kendi platformlarına geçtiğini duyurdu. Nimo TV Türkiye Twitter hesabından yapılan duyurunun ardından yayıncılar da Nimo Tv’ye geçişleri hakkında paylaşım yaptı.

Jahrein ve Rekkitz ekibi hangi platformda yayın yapacak?

Kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarıyla yayın dünyasını sarsan Twich olayları uzun bir süre gündemi meşgul etmişti. Twitch yayınlarıyla popüler olan Jahrein, bu olaylar üzerine Twich ile yollarını ayıracağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ancak hangi platforma geçiş yapacağı bilinmiyordu. Kullanıcılar, yaşanan olaylar karşısında herhangi bir yaptırım uygulamayan Twitch'e tepki göstermişti. Olayın ardından Jahrein gibi pek çok kullanıcı Twitch’te yayın yapmayı bırakacağını açıklamıştı. Bugün akşam saatlerinde Twitch’ten ayrılan Jahrein ve Rekkitz ekibinin Nimo TV’ye geçiş yapacağı haberi yayıldı.

Nimo TV’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurulduğu üzere; Moparism, Adal, Jahrein ve Purplebixi adlı kullanıcılar bundan sonra yayın hayatlarına Nimo Tv’de devam edecek.

Nimo TV’nin resmi duyurusuyla aynı saatte Purplebixi kullanıcı adıyla tanınan yayıncı da Bahadır Telci de Twitter hesabından “Çok bekledik, düşündük sonunda hem rahat yayın yapabileceğimiz, hem fikirlerimize önem verip bu doğrultuda değişiklik yapan bir platformda yayınlarımızı yapmaya karar verdik.” şeklinde paylaşımıyla diğer yayıncılarla birlikte Nimo TV’ye geçtiklerini açıkladı. Jahrein de yine aynı zamanlarda yaptığı son Twitch yayınında Nivo Tv’ye geçeceğini açıkladı.

Twitch’te neler oldu?

Birkaç ay önce Twitch’te, kara para aklama ve çalıntı kredi kartlarıyla dev bir dolandırıcılık yaşanmıştı. Biz de konu hakkında detayları öğrenmek için popüler yayıncı Jahrein’le bir görüşme yapmıştık. Jahrein’le hazırladığımız videoyu izleyerek Twitch’te meydana gelen dolandırıcılığın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz.