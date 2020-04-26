Twitch yayıncısı Alinity’nin Just Dance oynarken kazara göğüslerinin görünmesinin ardından başlayan tartışmalar, Twitch’in ünlü yayıncının hesabını banlaması ile son buldu. Alinity en tartışmalı Twitch yayıncıları arasındaydı.

Alinity Devine, ya da daha çok bilinen Twitch ismiyle Alinity, yaptığı Just Dance yayını esnasında yaşadığı kazayla bir anda gündem olmuştu. Yayıncı karnına koyduğu yastığı göstermek isterken kazara sol göğsünü açmıştı.

30 yaşındaki yayıncı, kazadan dolayı adeta şok geçirirken olayın görüntülerinin yer aldığı videoyu kanalından hemen kaldırmıştı. Yine de bu çabası görüntülerin internette yayılmasına ve insanların o görüntüleri paylaşmasına engel olamamıştı.

Twitch’ten resmi olarak banlandı

Alinity’nin tüm çabalarına rağmen Twitch, kendi yayın kurallarına ters düşen bu hareketi cezasız bırakmadı. İlk anda Twitch’ten bir ceza almayan yayıncı, platform kullanıcılarından gelen tepkilerle karşılaşmıştı. Kullanıcılar yaşanan olaydan dolayı rahatsız olduklarını belirtmişti.

Öte yandan Alinity ismi sık sık bu tür vakalarla gündeme geliyordu. Yayıncı geçtiğimiz Ekim ayında kazara iç çamaşırını gösterdiğinde oldukça zor zamanlar geçirmişti. Kendisi ayrıca evcil hayvanlarına kötü davranmak, kedisine alkol içirmek, canlı yayında ırkçı sözcükler kullanmak gibi olaylarla da tartışmaların odağında yer almıştı.

Bütün yaşananlar Alinity’nin Twitch’ten banlanmasıyla son buldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapmak için Twitter kanalını kullanan yayıncı ise bu durumdan hiç de rahatsız olmuş gibi durmadığı bir paylaşım yaptı.

“Çok çalışmamız karşılığını verdi”

Twitch’ten banlanması üzerine bir “kutlama” mesajı yayınlayan yayıncı, kendisinin güldüğü ve alkış yaptığı bir gif içeren bir gönderi paylaştı. Mesajında da “Ceza alıyorum Evet! Çok çalışmamız sonunda karşılığını verdi, iyi iş beyler” ifadesi yer aldı.

Alinity daha önce yaptığı açıklamada kendisini Twitch’ten 3 günlüğüne banladığını açıklamıştı. Kendini Twitch’ten banlamak gerçek bir şey olmadığı gibi adeta yangına körükle gitmek olmuş ve tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Alinity’nin Twitch hesabı şu anda askıya alınmış durumda ve kanala erişilemiyor. Öte yandan cezanın ne kadar süreyle etkili olacağı ve kanalın tekrar açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor. Kazayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.